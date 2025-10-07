BOŠKO OBRADOVIĆ IZVIŽDAN U RODNOM ČAČKU, KOMENTARI PLJUŠTE: "Sad nismo čuli koje priloge služi uz ćevape" (VIDEO)
Nekadašnji lider Dveri, a sada ugostitelj, Boško Obradović izviždan je na protestu u svom rodnom Čačku. Kako se može videti na snimku koji kruži društvenim mrežama, Obradović se neslavno proveo pred svojim Čačanima.
Naime, dok je držao govor, okupljeni su burno reagovali, negodovali i zviždali.
Na društvenim mrežama pojavila se lavina komentara na Obradovićev račun.
- Ozbiljan si da je došao da govori. O čemu? Kako otvoriti restoran? Nešto o receptima? - napisao je jedan korisnik Iksa.
- I sad nismo čuli koje priloge služi uz ćevape - glasio je još jedan komentar.
- Izgleda da moze samo da bude zaduzen za ketering - napisao je jedan korisnik.
- Bravo Čačani, preseliću se kod vas! Ne znam samo kome je palo na pamet ovog da dovede da govori - nizali su se komentari.
Podsetimo, Obradović je prethodno podigao prašinu kada je u svojoj kafani "Jelički vrt" organizovao veče pesama Olivera Dragojevića, preminulog hrvatskog pevača.
Kako su primetili korisnici društvene mreže Iks, zanimljivo je da Obradović organizuje veče posvećeno upravo Dragojeviću koji nije želeo da drži koncerte u Srbiji zato što je tvrdio da su Srbi izvršili "agresiju" na Hrvatsku.