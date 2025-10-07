Slušaj vest

Nekadašnji lider Dveri, a sada ugostitelj, Boško Obradović izviždan je na protestu u svom rodnom Čačku. Kako se može videti na snimku koji kruži društvenim mrežama, Obradović se neslavno proveo pred svojim Čačanima.

Naime, dok je držao govor, okupljeni su burno reagovali, negodovali i zviždali.

Na društvenim mrežama pojavila se lavina komentara na Obradovićev račun.

- Ozbiljan si da je došao da govori. O čemu? Kako otvoriti restoran? Nešto o receptima? - napisao je jedan korisnik Iksa.

- I sad nismo čuli koje priloge služi uz ćevape - glasio je još jedan komentar.

- Izgleda da moze samo da bude zaduzen za ketering - napisao je jedan korisnik.

- Bravo Čačani, preseliću se kod vas! Ne znam samo kome je palo na pamet ovog da dovede da govori - nizali su se komentari.

Podsetimo, Obradović je prethodno podigao prašinu kada je u svojoj kafani "Jelički vrt" organizovao veče pesama Olivera Dragojevića, preminulog hrvatskog pevača.