Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić svečano otvara Kuću eUprave i kreativno-inovativni, multifunkcionalni i digitalni centar "Ložionica".

Ovo je mesto na kojem će se okupljati arhitekate, dizajneri, IT stručnjaci, slikari i ostali iz 52 različite kreativne delatnosti.

Otvaranju prisustvuju i presednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint, direktorka Ložionice i platforme Srbija stvara Ana Ilić , direktor Kancelarije za za IT i eUpravu Mihailo Jovanović, kao i arhitekte Anđela Karabašević Sudžum i Vladislav Sudžum.

1/33 Vidi galeriju Ložionica otvaranje Foto: Marko Karović, screenshot pink tv

- Nađite način ono što ljude sve zanima, da dođu do dokumenata. Što sam čuo od Komarova što mu je mnogo značilo 500 hiljada za bebu. Mi od aprila i maja krećemo sa isplatama za sportiste. Najvažnija biće legalizacija, vidite kako da pomognete ljudima. Da im pomognete da dostave sve, opštine će kasniti, gledajte kako da radite to sve. I davanja za bebe, to je važno - rekao je predsednik Vučić.

- Danas počinje sa radom kontakt centar koji mogu da pozovu i dobiju sve informacije o legalizaciji. U petak ćemo imati sastanak sa svim predstavnicima opština, da počnemo da radimo - najavila je Brnabićeva.

Predsednik Vučić je tokom obilaska rekao da su baš lepe kancelarije.

- Imali smo najviši nivo sajber napada u avgustu, 2 miliona smo imali. Ono što je bilo pohranjeno nisu uspeli ništa, zato je važan Data centar, uspeli su da nam napave štetu. Ako neće da drže u Data centru, ali bićete onda uhapšeni jer niste pohranili podatke. Desi li se da nemamo električne energije, svi će biti uhapšeni. Sve podatke što čuvamo u Data centru pružaju veću zaštitu nego što oni mogu svojim sistemom da zaštite. Odgovaraćete, ako se nešto tako desi. Mislim da je to fer i poštena ponuda. Sajber napadi su dolazili iz različitih zemalja, dva miliona napada je najveći napad na našu digitalnu infrastrukturu.

Foto: screenshot pink tv

- Ovo će da ostane, čudesno izgleda, otvoreno za ljude. Ovo što radimo radimo za građane. Otvoreno za rešavanje njihovih problema i da vide koliko zajedno napredujemo, istakao je predsednik.

- Imam dobru vest, turisti se vraćaju, ponovo se povećava broj turista. Čim prestanu nemiri i neredi, čim prestane neodgovorno ponašanje ljudi odmah je sve lakše. Ugostitelji rade bolje, sve radi bolje - rekao je predsednik.

Na pitanje da tajkunski mediji govore da Nacionalni stadion neće biti izgrađen i da država plaća malu cenu za gradnju, Vučić je rekao da ćemo imati i leteći taksi i leteće automobile.

- Šta su sve govorili da nikada nećemo da uradimo. Uveravam vas, imaćemo leteći taksi, imaćemo leteće automobile za Expo. Rekli su da je ovde nikla jedna kafana i ništa drugo. Pre osam godina demonstrirali su ovde sa žutim patkama, a sad kupuju ove stanove. Ne mogu da se naprave, koliko imaju para da kupe. Srećan sam jer uživaju o ovome što radimo i gradimo, a što su oni pljuvali i o čemu su sve najgore govorili. Kao što će i ove zgrade da koriste svi građani Srbije. Što se stadiona tiče, trkaćemo se i izgradićemo ga na vreme. Neće stići do 1. decembra 2026. on nije deo Expo, ali stići će do Expo i biće lepotica, za uživanje. Biće ubedljivo najlepši u regionu. Smejao sam se toj vrsti cenzure i bahatosti i napada na Srbiju u regionu. Da obavestim sve u regionu, da mogu da dođu da uživaju u najbržoj pruzi u regionu, od 180 kilometara, nema takve pruge ni u Sloveniji, ni u Hrvatskoj, ni u BiH, ni u Albaniji... Da dođu, da vide.. Nisu objavili to uopšte njihovi mediji. Šta je problem? Sto krijete to? I na taj stadion ćemo ih pozvati sve, da mogu da dođu i da ga vide.

- Danas mi je bio gost iz Nemačke preduzetnik, rekao mi je da je neverovatno koliko su se Beograd i Srbija promenili. Nije bio tri godine, čak i ja ne vidim ovo sve, nemam vremena.

- Zapamti Ana, biće za dve godine da su to oni izgradili, a mi bili protiv.

Rekli su da je to moja fatazmagorija, kako je to govorila ona žuta Olja. Za vodotoranj sam inistirao da se renovira, bilo je kao ruglo kad se prolazi pored Gazele.

Foto: Marko Karović

Gde ideje i inspiracija stvaraju budućnost

Bivša okretnica za parne lokomotive kod Mostarske petlje u Beogradu - Ložionica nakon svoje rekonstrukcije postaje centar okupljanja državne uprave, digitalne i inovativne zajednice, startapa, fakulteta, privrede, naučnika i kreativaca.

Kompleks Ložionica se sastoji od adaptiranog objekata stare Ložionice i Vodotornja, velikog parka i prostor za razne aktivnosti na otvorenom, kao i nove poslovne zgrade - Aneksa Ložionice.

Na 4.800 kvadratnih metara originalna zgrada Ložionice pruža brojne mogućnosti za različite aktivnosti kreativaca – radionice, učionice, sale za sastanke, prezentacije i probe, izložbene prostore. Ložionica ima i izuzetnu salu za događaje, tzv. “Black Box” projektovanu i opremljenu prema elaboratima naših najvećih stručnjaka za akustiku, koja može da se koristi za razne vidove događaja i okupljanja poput filmskih i pozorišnih premijera, koncerata i konferencija.

Nova poslovna zgrada - Aneks Ložionice od 11.000 kvadratnih metara predstavlja kancelarijski prostor za potrebe Kancelarije za IT i eUpravu, ali i brojnih drugih partnera, a veliki deo prostora je dostupan startapovima i malim inovativnim preduzećima.