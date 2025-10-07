Nakon što je na sinoćnom protestu izviždan u rođenom Čačku, oglasio se i bivši lider Dveri Boško Obradović i dao svoje viđenje situacije koja se desila.

U odgovoru Predragu Voštiniću iz Lokalnog fronta, koji je ovaj video objavio na društvenoj mreži Iks, Obradović je ponudio svoju verziju ovog događaja:

- Uopšte nije neprijatno kada ti zvižde bivši naprednjaci i LDP-ovci presvučeni u razne GG. To je u redu, sa njima se nikada nisam slagao. A pitajte i druge ljude u Čačku šta misle pa da uporedimo, jer glasna i preletačka manjina ipak nije većina. Nije bila ni večeras niti će ikada - napisao je Obradović.

Podsetimo, kako se može videti na snimku koji kruži društvenim mrežama, Obradović se neslavno proveo pred svojim Čačanima.

Naime, dok je držao govor, okupljeni su burno reagovali, negodovali i zviždali.