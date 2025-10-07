Slučaj Nenada Jezdića, glumca koji jedini nije na kraju predstave "Putujuće pozorište Šopalović" u JDP podigao studentski indeks, zbog čega je danima izložen targetiranju od strane blokadera, pokazao je upravo odnos onih koji se tobože bore za vrednosti i slobodu mišljenja - da ta sloboda ne važi kada se ne poklapa s njihovim mišljenjem!

Ovu situaciju sa poznatim glumcem komentarisao je u jutarnjem programu "Redakcija" Kurir TV predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević.

Bivši premijer istakao je da je Jezdić pokazao lični integritet, i dodao da glumac nije blokader, ali nije ni za SNS.

- Ja bih voleo da je za SNS, ali nije. Čovek je patriota, i ima svoj stav, i pokazao ga je. I svi pričaju o Nenadu Jezdiću, a niko o onih 15 ljudi koji su dizali indekse, krvave šake. Upropastili su pozorište. Političke stavove nek iskazuju na trgu, to je vaše pravo, imate pravo na to, ali ljudi, ne plaća se karta u pozorištu da bi neko slušao političke stavove glumaca i režisera. Mi živimo u društvu u kom se nameće da vi kada imate svoj stav morate biti isključeni! To je pravi primer "kensel kulture" - rekao je Vučević.

Slučaj Nenada Jezdića juče je komentarisao i predsednik Aleksandar Vučić, koji mu je čestitao, ne zato što je, kako je istakao, za njega, već "zato što je svoj".