- Šta su sve govorili da nikada nećemo da uradimo. Uveravam vas, imaćemo leteći taksi, imaćemo leteće automobile za Expo. Rekli su da je ovde nikla jedna kafana i ništa drugo. Pre osam godina demonstrirali su ovde sa žutim patkama, a sad kupuju ove stanove . Ne mogu da se naprave, koliko imaju para da kupe. Srećan sam jer uživaju o ovome što radimo i gradimo, a što su oni pljuvali i o čemu su sve najgore govorili - rekao je on.

- Što se stadiona tiče, trkaćemo se i izgradićemo ga na vreme. Neće stići do 1. decembra 2026. on nije deo Expo, ali stići će do Expo i biće lepotica, za uživanje. Biće ubedljivo najlepši u regionu. Smejao sam se toj vrsti cenzure i bahatosti i napada na Srbiju u regionu. Da obavestim sve u regionu, da mogu da dođu da uživaju u najbržoj pruzi u regionu, od 180 kilometara, nema takve pruge ni u Sloveniji, ni u Hrvatskoj, ni u BiH, ni u Albaniji... Da dođu, da vide. Nisu objavili to uopšte njihovi mediji. Šta je problem? Sto krijete to? I na taj stadion ćemo ih pozvati sve, da mogu da dođu i da ga vide - kazao je Vučić.