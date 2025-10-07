- Pa zar nisu rekli da mi hoćemo da ukrademo pare i da plaćamo visoke cene i da je ceo projekat za pljačku. Kako sad dajemo malu cenu? A hoćemo li stići, ili ne za EKSPO, šta su oni sve govorili. Kao i za leteće taksije, a uveravam vas, imaćemo leteće taksije za EKSPO. Pre osam godina demonstrirali su u Beogradu na vodi, demonstrirali žutim patkama, danas ovde kupuju stanove. Kao što će ovu prelepu zgradu da koriste svi građani Srbije. Što se stadiona tiče, trkaćemo se i izgradićemo ga na vreme. Neće stići do 1. decembra 2026, ali do EKSPA će stići i to će biti lepotica i za uživanje. Završićemo ga pre 1. maja 2027. i biće najlepši u regionu i jedan od najmodernijih u Evropi - rekao je Vučić prilikom otvaranja Kuće eUprave i kreativno-inovativnog, multifunkcionalnog i digitalnog centra "Ložionica" i dodao: