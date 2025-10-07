U javnosti se pojavila još jedna dezinformacija obavljena na profilima bliskim blokaderima. Naime, na internetu su se pojavile tvrdnje da je došlo do urušavanja konstrukcije na auto-putu Novi Sad–Beograd kod Beške.

Istina je, međutim, da je konstrukciju oborio kamion čiji vozač se oglušio o saobraćajne propise. A zbog čega je širenje ovakvih dezinformacija opasno za "Redakciju" je govorio prof. Miroslav Bjegović, specijalista za bezbednosne nauke:

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

- Pokušavaju na svaki mogući način da utiču na javno mnjenje, odnosno, da utiču na sve građane Srbije da menjaju mišljenje u smislu podrške. Većinska, mirna Srbija daje apsolutnu podršku aktuelnoj vlasti i samom predsedniku, oni pokušavaju to da promene okrivljujući aktuelnu vlast za sve i svašta kao i za ovu saobraćajnu nezgodu - kaže Bjegović i dodaje:

- Što se tiče ovog slučaja, jasno je da je ipak ovde odgovornost na samom vozaču kamiona, koji je očigledno prekoračio dozvoljenu visinu i zaputio se negde gde je i naneo određenu štetu, ali kažem što se tiče blokadera oni su to iskoristili na svoj način. Građanima Srbije je već apsolutno jasno šta ta jedna manjina pokušava na sve moguće načine, ne bi li Srbiju negde zaustavila na njenom ekonomskom, privrednom i bezbednosnom razvoju.

Bjegović je dodao i da blokaderi rade po nalogi i instrukcijama, te da će svako ko učestvuje u nasilju biti sankcionisan u skladu sa zakonom i ustavom.

BLOKADERI ŠIRILI DEZINFORMACIJE O NESREĆI NA AUTO-PUTU! Bjegović: Nećete promeniti javno mnjenje, odgovornost je isključivo na vozaču kamiona Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs