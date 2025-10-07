Odmah posle njegove smrti blokaderi su počeli da ostavljaju jezive komentare.

- Zato si stoko i crkao jer si prodao svoje dete za Vučićeve opljačkane pare - navodi se u komentaru koji je jedan blokader ostavio na društvenim mrežama.

Monstruozan komentar blokadera na smrt Đura Race Izvor: Kurir

Podsetimo, Đuro Raca je podneo na zapisnik krivičnu prijavu protiv NN lica zbog krivičnog dela terorizam, jer smatra da je pad nadstrešnice 1. novembra 2024. godine na Železničkoj stanici u Novom Sadu bio teroristički čin.

Uz krivičnu prijavu, Raca je tužilašvu dostavio i određene podatke kojima potkrepljuje svoje tvrdnje, nakon čega je Više javno tužilaštvu u Beogradu formiralo predmet.

Predsednik Vučić uputio saučešće

Predsednik Aleksandar Vučić uputio je danas saučešće porodici i prijateljima povodom smrti Đura Race i poručio da je sa velikom tugom primio vest o njegovoj smrti za koga je istakao da je hrabar otac čije srce nije izdržalo tugu za tragično stradalom ćerkom.

"Dok se borio sa neviđenim bolom, Đuro je smogao snage da se upita za uzroke koji su doveli do pogibije njegove Goranke. Neumorno je tražio odgovore, okružen strašnom tišinom i hladnim zidovima nerazumevanja od strane onih koji bi prvi trebalo ozbiljno da poslušaju argumente jednog oca.

Otišao je tiho, jer je tako živeo i tugovao. Država mu duguje istinu, kao i pamćenje njegovih napora da posle tragedije ostane čovek, koji nijednog trena nije prestajao da voli svoju Srbiju", naveo je Vučić, navodi se u saopštenju Službe za saradnju sa medijima Predsednika Republike.

Naglasio je da je Raco bio veliki otac i čovek.