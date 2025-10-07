Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je saučešće porodici i prijateljima povodom smrti Đura Race.

- Sa velikom tugom sam primio vest o smrti Đura Race, oca Goranke, koja je tragično stradala u Novom Sadu.

Đurina hrabrost i odanost porodici, kao i nepokolebljiva vera u najtežim trenucima, ostavljaju neizbrisiv trag i inspiraciju svima koji su ga poznavali. Na nama je da prema njemu odužimo dug i učinimo sve da se saznaju odgovori na pitanja za koja se dostojanstveno borio.

U ovim teškim trenucima, upućujem najiskrenije saučešće njegovoj porodici. Neka počiva u miru - navodi se u saučešću ministra Dačića.

