"NEKA POČIVA U MIRU"
IVICA DAČIĆ UPUTIO SAUČEŠĆE POVODOM SMRTI ĐURA RACE: Na nama je da prema njemu odužimo dug i učinimo sve da se saznaju odgovori na pitanja
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je saučešće porodici i prijateljima povodom smrti Đura Race.
- Sa velikom tugom sam primio vest o smrti Đura Race, oca Goranke, koja je tragično stradala u Novom Sadu.
Đurina hrabrost i odanost porodici, kao i nepokolebljiva vera u najtežim trenucima, ostavljaju neizbrisiv trag i inspiraciju svima koji su ga poznavali. Na nama je da prema njemu odužimo dug i učinimo sve da se saznaju odgovori na pitanja za koja se dostojanstveno borio.
U ovim teškim trenucima, upućujem najiskrenije saučešće njegovoj porodici. Neka počiva u miru - navodi se u saučešću ministra Dačića.
