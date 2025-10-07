Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je svečano otvario Kuću eUprave i kreativno-inovativni, multifunkcionalni i digitalni centar "Ložionica", a govorio je na događaju i o snimku novosadskog blokadera i gradskog odbornika Miše Bačulova ispred nadstrešnice na Železničkoj stanici, koja se urušila 1. novembra prošle godine.

"Ne punim glavu nikome. Bio sam 100 odsto siguran, da niko njega ne bi uzeo da ne znam šta uradi, sad vidim da što duže priča i što se više obraća, vidim sve više nelogičnosti. Šta si radio dva i po sata? Imamo tačno vreme kad je bio. Želim da manje pričam o tome. Rekao sam, nikakve mogućnosti za bilo šta ozbiljno u državi da urade, nema", rekao je predsednik

Vučić je, govoreći o godišnjici pada nadstrešnice i nasilju koje planiraju blokaderi na taj dan istakao da oni nemaju podršku naroda.

Miša Bačulov snimljen nekoliko sati pre pada nadstrešnice Izvor: Pink TV

"Niti postoji mogućnost da izazovu kurcšlus. Da li mogu da bacaju kamenice, to mogu uvek. Niti ih se ko plaši, niti je koga briga.ije problem u tome što neko svoju nervozu mora da predstavlja kao pokušaj i da obmanjuje ljude da će nešto da urade, neće ništa. Primeniće nasilje i biće privedeni. Nemojte da se bavite time više, ako sam vam rekao gotovo je, završeno je sa tim, nikakvu šansu nemaju", jasan je predsednik.

On je naglasio i da poslednja istraživanja javnog mnjenja jasno pokazuju da blokaderi nemaju podršku građana Srbije.

"Nisam vam ni pokazao poslednje istraživanje javnog mnjenja. Mnogo je pogubniji za njih, nego prethodni. Imaćemo problema sa NIS, sa električnom energijom, mnogo problema sa kojima se Srbija suočava. Koliko god da im daju para spolja, nikakvu šansu nemaju", naglasio je predsednik Vučić.