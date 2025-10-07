Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u subotu, 11. oktobra, biti organizovani skupovi u najviše mesta u zemlji, ne samo protiv blokada i nasilja već i za podršku Srbima na KiM.

- Ovog puta neće biti samo stop blokadama, već će biti i podrška našem narodu na Kosovu i Metohiji - rekao je Vučić tokom obilaska Ložionice.

Rekao je da su ga obavestili iz Centra za društvenu stabilnost, koji je organizator skupova, da neće svi skupovi biti u isto vreme.

- Nešto će ići u 16, nešto u 17, a nešto u 18 časova, ali da će biti ovog puta na najviše mesta i po mnogim selima, svuda, gde će ljudi izaći da pruže podršku i našem narodu i, naravno, protiv nasilja i protiv blokada - naveo je predsednik Vučić.

Podsetimo, predsednik Vučić otvorio je danas Kuću eUprave i kreativno-inovativni, multifunkcionalni i digitalni centar "Ložionica", kako je to izgledalo, pogledajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde. 

