Šest narodnih poslanika po hitnom postupku je tražilo da se na dnevni red stavi sramni Predlog rezolucije o genocidu Srebrenici, a za stavljanje ovog predloga na dnevni red glasali su sledeći poslanici:

- Jovan Janjić - Mi glas iz naroda

- Muamer Bačevac - Socijaldemokratska partija Srbije

- Edis Durgutović - Socijaldemokratska partija Srbije

- Radomir Lazović - ZLF

- Biljana Đorđević - ZLF

- Mitar Kovač - Mi glas iz naroda

Podsetimo, 3. jula ove godine blokaderska opozicija podnela je Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici predsednici Narodne skupštine Srbije, kojim se od države traži da uvede kažnjivost za negiranje da se u Srebrenici dogodio genocid.

- Republika Srbija će svojim krivičnim zakonodavstvom osigurati adekvatnu kažnjivost za negiranje genocida u Srebrenici, ratnih i drugih zločina utvrđenih presudama relevantnih međunarodnih sudova, te kažnjivost za glorifikaciju pojedinaca i organizacija koji su od strane relevantnih međunarodnih sudova oglašani krivim za genocid u Srebrenici, ratne i druge zločine - navodi se u ovom predlogu.

Ovaj sramni predlog podnela je poslanička grupa Pokreta slobodnih građana (PSG), Stranke demokratske akcije Sandžaka (SDA), koju vodi Sulejman Ugljanin, i Partije za demokratsko delovanje (PDD) i traže da se ovaj akt usvoji po hitnom postupku. Potpisnici predloga su Pavle Grbović, Ahmedin Škrijelj, Minela Kalendar, Anna Oreg, Šaip Kamberi i Vladimir Pajić.

