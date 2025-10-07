- Narodno pozorište, obzirom da je žena koja je iz našeg kraja Nela Mihajlović pročitala ovo što smo malopre čuli i to vam je opet prikaz dve Srbije. Vi ste imali nedavno predstavu gde je takođe čovek iz našeg kraja Nenad Jezdić... svi izlaze i pokazuje studentske indekse, on ne. Ta slika će ostati i možda nekad čak bude i u muzeju, nadam se crno-bele boje. To je oblik represije koji se dešava širom zemlje, svuda tako rade - rekao je Parandilovićev funkcioner.

- Ne mogu da vas ne pitam, šta vi mislite, da li bi bilo važno i da li je to sad nešto što očekujemo od vaše generacije u celoj vašoj borbi da npr. Nenad Jezdić ima pravo i da ne podigne ruku? I da mu se dozvoli to pravo i da ne bude sada meta nekih ljudi koji lako sude, pogotovo po mrežama, a za koje nemamo pojma ni ko su, ni šta su, ni na koji način su doprineli ovom društvu, a Nenad Jezdić svojim talentom i umetnošću svakako jeste. I da ta vrsta relaksiranih presuda zato što je neko pustio snimak, za koji ne znamo tačno, koliko sam razumela, da li je bio pre dva dana ili kada je bio, šta mislite da li bi bilo važno da se svi malo promenimo u tom smislu?