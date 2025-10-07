Siniša Mali je istakao i da je udeo javnog duga u BDP-u zemlje ispod 44 odsto

"Ovo je veoma važna sednica Narodne skupštine jer većina tih zakona i zakonskih rešenja upravo je usmerena, kao i uvek, ka građanima Srbije, ka njihovom boljem životnom standardu i ka tome da pokažemo brigu za one kojima je naša briga i najpotrebnija", rekao je Mali na sednici Skupštine Srbije govoreći o predloženim zakonima, među kojima su i zakoni o legalizaciji objekata i posebnim postupcima za realizaciju Ekspa.

Mali je rekao da je iza nas 11 teških meseci, ali da je uprkos tome Republika Srbija zadržala svoju makroekonomsku stabilnost.

"Mi u ovom trenutku, poštovani građani Srbije, imamo udeo javnog duga u BDP ispod 44 odsto. Pri tome i dalje, uprkos pokušajima nekih kroz blokade i nasilje da zaustave rast i razvoj naše Srbije, u tome nisu uspeli i dalje imamo pozitivan rast našeg BDP. Pre samo sedam dana, dakle od 1. oktobra, krenuli smo i sa povećanjem plata za naše zaposlene u prosveti od dodatnih pet odsto", naveo je Mali.

Podsetio je da su prosvetarima od 1. januara plate povećane 11 odsto, zatim vanredno pet odsto 1. marta, kao i od 1. oktobra dodatnih pet odsto i naglasio da je to 22,4 odsto kumulativno povećanje zarada samo u ovoj godini.

"To je daleko iznad nivoa inflacije i sad imate situaciju da zaposleni sa sedmim stepenom stručne spreme, dakle nastavni kadar, dakle učitelji, nastavnici osnovne i srednje škole, imaju platu preko 106.000 dinara. S druge strane, pre samo sedam dana, opet 1. oktobra, imali smo povećanje zarada u zdravstvu, vanrednih pet odsto za naše zaposlene, tako da nastavljamo sa podizanjem plata u javnom sektoru za one za koje mislimo da su zaslužili da imaju veće plate", rekao je Mali.

Kako je rekao, sa tim povećanjem od pet odsto, mi već idemo na to da osnovna plata medicinskih sestara u našem zdravstvenom sistemu ne bude ispod 90.000 dinara.

"U odnosu na 2012. godinu, kada je bila negde oko 33.000 dinara, dakle to je tri puta razlika, što govori upravo o tome na koji način postupamo i na koji način vodimo našu ekonomsku politiku, koja, kažem, je upravo usmerena ka onima kojima je naša podrška i najpotrebnija. Dakle, ja ću vas podsetiti - od 1. januara vanredno povećanje minimalne zarade u našoj zemlji, 9,4 odsto, minimalna zarada od januara meseca je 500 evra, već smo dogovorili i povećanje, redovno povećanje od 1. januara naredne godine na 551 evro", naveo je Mali.

On je istakao da pri tome imamo rekordno nisku nezaposlenost od 8,5 odsto, kao i rekordno visoku zaposlenost.