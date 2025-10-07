JOVANOV O DANAŠNJOJ SEDNICI: Pozitivan pomak to što se opozicija vratila u parlament
Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini izjavio je danas na konferenciji za medije da je pozitivan pomak to što se opozicija vratila u parlament.
- Glavni utisak za druge je da sednica protiče mirno i dostojanstveno, a za nas da ćemo se na ovoj sednici baviti rešavanjem problema građana i donošenjem važnih konkretnih zakona kao što su zakon o legalizaciji i izvršenju. Pozitivan je pomak da se opozicija vratila u poslaničke klupe, iako su ih studenti blokaderi pozvali da to ne rade - kazao je Jovanov.
Poruka koju šaljemo danas iz Skupštine je da se parlament vratio u poziciju gde će biti mesto gde će se vršiti političke rasprave, jer im je tu i mesto, a ne na ulici, dodaje.
- Videćemo šta će biti 3. novembra sa početkom akademske godine. Lično ja rektoru Đokiću ništa ne verujem, tražio sam od rektorata neke odgovore ali nisam mogao da dobijem pošto su blokirana vrata - zaključio je Jovanov.