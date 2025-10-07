Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini izjavio je danas na konferenciji za medije da je pozitivan pomak to što se opozicija vratila u parlament.

- Glavni utisak za druge je da sednica protiče mirno i dostojanstveno, a za nas da ćemo se na ovoj sednici baviti rešavanjem problema građana i donošenjem važnih konkretnih zakona kao što su zakon o legalizaciji i izvršenju. Pozitivan je pomak da se opozicija vratila u poslaničke klupe, iako su ih studenti blokaderi pozvali da to ne rade - kazao je Jovanov.

Poruka koju šaljemo danas iz Skupštine je da se parlament vratio u poziciju gde će biti mesto gde će se vršiti političke rasprave, jer im je tu i mesto, a ne na ulici, dodaje.