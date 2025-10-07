Iako se još u decembru obratio tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu Slobodanu Josimoviću, on nije uzeo u obzir njegovo mišljenje - da bi razlog zbog kojeg je nadstrešnica pala mogao biti isključivo terorizam.

Đuro Raca se nakon toga obratio i Višem javnom tužilaštvu u Beogradu 15. aprila koje je od njega uzelo izjavu i potom je prosledilo Javnom tužilastvu za organizovani kriminal (JTOK) kao nadležnom za postupanje za krivično delo terorizam.

- Međutim JTOK je ostalo nemo na njegove tvrdnje i stručne zaključke i pored toga što se Raca direktno obratio i glavnom tužiocu Mladenu Nenadiću - otkriva izvor Kurira.

Prema našim saznanjima, Raca je u svojim iskazima tvrdio da je pad nadstrešnice posledica terorizma - da je oborena putem tzv.”rezonancije”, odnosno da je njen pad izazvala sila koju bi ta “rezonancija” izazvala.

Pojasnio je da se u terorijskoj fizici pod pojmom rezonancija podrazumeva podudaranje ili saglasnost oscilacija oscilatornog kola i učestalosti izbora energije koja to kolo pobuđuje na oscilovanje.

Svoje tvrdnje je potkrepio sa više stručnih primera, a pored ostalog je naveo i da je ovaj princip primenjivao i naš naučnik Nikola Tesla.

Bio je jasan u pretpostavci da je u slučaju pada nadstrešnice na zgradi železničke stanice u Novom Sadu izvršena diverzija oscilatorom aktiviranim spolja iz neposredne blizine, koji je bio podešen da stupi u rezonanciju sa sopstvenim oscilacijama nadstrešnice kada je naglo skočila amplituda, čija moć je trenutno srušila celu nadstrešnicu.

On je od JTOK tražio da istragu usmeri u tom pravcu i predložio niz dokaza koji bi trebalo da se prikupe i veštačenja koja bi trebalo da se obave.

Kao dodatni razlog zbog kojeg smatra da je pad nadstrešnice teroristički čin, Raca je naveo razgovor između grupe od 12 lica iz Novog Sada koji je emitovan dana 13. marta na više televizija, u kom razgovoru je jedna od učesnica razgovora Mila Pajić izjavila:

"Ako je mogao Rakić nadstrešnicu, onda za RTS neće biti problema”, tvrdio je Raca da je čuo. Međutim na ovo njegovo zapažanje, koje su primetili i njegovi prijatelji, svi su ostali nemi.

Kako saznajemo, Raca je naknadnim dopisom iz maja ove godine Mladena Nenadića obavestio da se nekoliko dana, uzastopno, pred pad nadstrešnice, na železničkoj stanici Novi Sad izmedju 14 i 15 časova i 15 i 16 čula vrlo jaka sirena koja je trajala oko 20 minuta, zbog čega su ljudi koji su se tu zatekli morali da pokriju uši rukama i da izađu van stanice.

To je Raca povezao sa činom terorizma navodeći da su to činili potencijalni teroristi ispitujući funkciju uređaja za rušenje nadstrešnice.

- JTOK se nijednom nije oglasilo povodom navoda Đura Race, a koja faktički predstavlja krivičnu prijavu za krivično delo terorizam. Javnost i dalje ne zna da li se bilo šta učinilo u cilju provera i ovih potencijalnih mogućnosti, ali je zato dobro obaveštena o detaljima koji cure iz istrage koju JTOK vodi zbog navodne korupcije prilikom projekta rekonstrukcije Železničke stanice i pruge od Novog Sada do Subotice - zaključuje izvor Kurira.

