U telefonskoj izjavi za portal Srpski ugao, Harald Vilimski, šef delegacije FPÖ u Evropskom parlamentu, poručuje da njegova stranka ne pristaje na preglasavanje i razvodnjavanje kriterijuma, ali da mereno strogim merilima Srbija danas stoji najbolje:

- Srbija je prva na listi potencijalnih proširenja i jedini ozbiljan partner - kaže on i na ovaj način demantuje pisanje N1 koji je objavio tekst pod naslovom "Austrijski političar kojeg je Vučić odlikovao - protiv proširenja: To bi bila 'prava opasnost za Evropu'", u kom navode da se Vilimski našao u centru pažnje austrijske i evropske javnosti zbog oštrih izjava protiv proširenja Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana.

U času kada se u Briselu sve glasnije razmatra menjanje pravila proširenja Evropske unije, Andreas Šider, kako piše Srpski ugao, šef delegacije SPÖ u Evropskom parlamentu, izlazi sa novim saopštenjem – protivnici ubrzavanja kaže, „ugrožavaju evropsku bezbednost“.

Predlaže da se jednoglasnost pri otvaranju pregovaračkih poglavlja zameni odlučivanjem kvalifikovanom većinom kako bi se, po njegovim rečima, izbegle „blokade“ i ojačala „geopolitička pozicija“ Unije. Argument dodatno poentira upozorenjem na „rastući ruski uticaj“ u neposrednom susedstvu, koji navodno radi u korist Moskve.

