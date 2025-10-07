Albanski mediji nastavili su da objavljuju detalje velike korupcionaške afere u koju je upleten Nenad Rašić, ministar za zajednice i povratak u vladi privremenih institucija na Kosovu.

Nakon otkrića da je Nenad Rašić tražio 10 odsto kao procenat od dodeljenih projekata njegovog ministarstva, sada su objavljeni i novi audio snimci u kojima se čuje kako Nenad Rašić projekte ministarstva koristi za kupovinu glasova na izborima, ali i kako je razrađivana šema malverzacija po kojoj se za sprovođenje transakcija koriste članovi porodice podnosioca zahteva. U ovom slučaju navodno su korišćena imena sestre i zeta kako bi se izbeglo preklapanje prezimena i kako bi sve izgledalo formalno regularno.

U najnovijim audio snimcima koje je objavio albanski portal parotlla.org pominje se potreba za ličnim kartama, bankarskim i notarskim potvrdama, kao i stvaranje fiktivnog ugovora kako bi se opravdao projekat u roku od tri meseca, dok se u narednom snimku čuje navodno dogovaranje plaćanja glasova na izborima.

Interesantno, povodom ovog skandala nije se do sada oglasio ni Rašić ni njegov koalicioni partner Aljbin Kurti.

Audio snimak možete poslušati OVDE

Drugi snimak poslušajte OVDE