"Niti ih se ko pla[i, niti koga briga", napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ispod videa objavljenog na zvaničnom Instagram nalogu predsednika. 

Video predstavlja kompilaciju snimaka terora i nasilje koje blokaderi sprovode na ulicama. 

- Molim vas da mi verujete na reč, nikakve mogućnosti za bilo šta ozbiljno u državi da urade nemaju. Niti imaju podršku naroda za to, niti postoji mogućnost unutar sistema da izazovu kurcšlus kakav su mogli da izazovu pre 6 meseci. Tačka.- poručio je predsednik i dodao:

- Nije problem u tome što neko svoju nervozu mora da predstavlja kao pokušaj i da obmanjuje ljude da će nešto da urade, neće ništa. Primeniće nasilje i biće privedeni. Nemojte da se bavite time više, ako sam vam rekao gotovo je, završeno je sa tim, nikakvu šansu nemaju.

