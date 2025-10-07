"Niti ih se ko pla[i, niti koga briga", napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ispod videa objavljenog na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.

Video predstavlja kompilaciju snimaka terora i nasilje koje blokaderi sprovode na ulicama.

- Molim vas da mi verujete na reč, nikakve mogućnosti za bilo šta ozbiljno u državi da urade nemaju. Niti imaju podršku naroda za to, niti postoji mogućnost unutar sistema da izazovu kurcšlus kakav su mogli da izazovu pre 6 meseci. Tačka.- poručio je predsednik i dodao: