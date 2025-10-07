Slušaj vest

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić posetio je danas radove na rekonstrukciji objekta Osnovne škole "Zoran Petrović" u Sakulama, u opštini Opovo i tom prilikom istakao da je završetak rekonstrukcije škole planiran tokom prve polovine 2026. godine.

Radovima je obuhvaćena kompletna rekonstrukcija i energetska sanacija objekta škole i fiskulturne sale kako bi deca iz Sakula imala kompletno sređen školski prostor i najsavremenije uslove za pohađanje nastave.

- Rok je kraj aprila 2026. godine, svakako će biti spremna za školsku 2026. - 2027. godinu. Vrednost investicije rekonstrukcije i radova na oko 2.300 metara kvadratnih je blizu 67 miliona dinara. Nakon rekonstrukcije ova škola biće po svetskim standardima, i za decu koja je pohađaju i za nastavno osoblje biće obezbeđeni najbolji uslovi da provode, dakle najbolji mogući uslovi da deca uče, a nastavnici da rade, da zaista budu u jednom ambijentu koji je siguran, bezbedan i koji im daje mogućnost da mogu da na jedan kvalitetan način da provedu vreme - naveo je Darko Glišić i doda da bi i početkom naredne godine pripadnici Ministarstva za javna ulaganja trebalo da ponovo dođu u Sakule, a kako bi videli da li dinamika radova, koja je dogovorena sa izvođačem, ide po planu.

Glisic obišao radove na rekonstrukciji skole u Opovu Izvor: Kurir

Ministar je dodao da je rekonstrukcija te škole jedno od obećanja predsednika Aleksandra Vučića koje je dao tokom njegove posete Južnom Banatu.

On je naglasio da je ta škola veoma značajna za Sakule, ali i za okolna sela.

Ministar Glišić je radove obišao zajedno sa predsednicom opštine Opovo Ankom Simin Damjanov i direktorkom OŠ "Zoran Petrović" Danijelom Stanković i predstavnicima mesne zajednice.

Direktorka OŠ "Zoran Petrović" Danijela Stanković istakla je da je škola vapila da se velike promene dese i dodala da su radovi na sanaciji i rekonstrukciji škole ogroman napredak za njih, dok je majka jednog od đaka koji pohađa renoviranu školu u Sakulama Danijela Dobričin istakla je da rekonstrukcija škola omogućava da se oberazovanje dece iz tog mesta podiže na viši nivo, jer se dobijaju moderniji i kvalitetniji uslovi za rad.