U Leposaviću je danas priveden Milivoje Bojić na informativni razgovor u policijsku stanicu, nakon prijave koju je, kako se navodi, podneo Emran Gušani, a koji tvrdi da mu je Opština Leposavić i kosovska vlada dodelila stan u kojem trenutno živi porodica Bojić.

Porodica Bojić navodi da je stan u koji su useljeni prošle godine dodeljen od strane Komesarijata za izbeglice Vlade Republike Srbije, te da su ga u potpunosti opremili i uselili se legalno. Međutim, situacija je, prema rečima ćerke privedenog Ivane Bojić, sada postala krajnje neizvesna.

- S razlogom smo danas ovde, jer mi je jutros otac priveden na informativni razgovor u vezi stana. Sa druge strane, taj isti stan je kosovska vlada ili Opština Leposavić dodelila Emranu Gušaniju 1. septembra. On je, navodno, dobio neki ugovor o korišćenju stana, a nama su rekli da će danas doći da nas isele. Naravno, to nisu učinili, ali smo ih čekali, potpuno smo zbunjeni i ne znamo šta da radimo - kazala je Bojić i dodala za "Kurir TV" da je kao razlog navedeno da ga je njen otac navodno nelegalno uzurpirao.

Rok za iseljenje 10 dana

Porodica tvrdi da su više puta pisali žalbe nadležnim institucijama, ali da do sada nisu dobili nikakav odgovor.

- Pisali smo dve žalbe, ali nikakav odgovor nismo dobili. Uprkos tome, stan su dodelili novom licu, i zbog toga je moj otac danas bio na informativnom razgovoru - dodala je Ivana Bojić.

Prema njenim rečima, porodica je sada u velikom strahu i neizvesnosti, jer im je rok za iseljenje 10 dana, a vremenske prilike su sve teže.

- Ne znamo gde ćemo ako nas isele. Već je hladno, smeši se sneg. Nemamo gde da idemo ni kome da se obratimo - rekla je Bojić.

Podsećanja radi, prošle godine su u Leposaviću useljene porodice raseljenih lica u 40 novoizgrađenih stanova čiju je izgradnju finansirala Vlada Republike Srbije preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ključeve stanova tada je uručio predstavnik Komesarijata za izbeglice Slađan Radosavljević.

Međutim, u proteklih godinu dana, kako tvrde stanovnici, iz Opštine Leposavić u kojoj je gradonačelnik Ljuljzim Hetemi, više puta su im stizali pozivi i upozorenja da napuste stanove. Od ukupno 40 stanova, jedan je već oduzet, dok su tri pod znakom pitanja.