Poslanici Skupštine Srbije održali su danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja za čiji je dnevni red predloženo 47 tačaka. Na sednici Skupštine, odgovarajući šefu poslaničke grupe Zeleno-levi front Radomiru Lazoviću, koji je govorio o potrebi raspisivanja izbora i o obraćanju međunarodnim institucijama, te rekao da su tužili Srpsku naprednu stranku kancelaru Savezne Republike Nemačke, Brnabićeva ga je upitala zašto se umesto strancima ne obraća građanima Srbije.

- Da li ste nemačkom kancelaru pisali? A baš smo se svi uplašili nemačkog kancelara ovde u Narodnoj skupštini RS. A što niste pisali našim građanima? A što se njima nekada niste obratili? Vi svaki put ovde kad nam pretite - vi pretite strancima. I pisali ste evroparlamentarcima. Da li ste se opet žalili na Srbiju? Evo živi smo se uplašili i nemačkog kancelara i evroparlamentaraca - poručila je Brnabić.

- O ne, pa šta ćemo sad? - upitali su se i poslanici SNS koji su na Instagram nalogu objavili snimak iz skupštine uz isečke iz raznih filmova sa šaljivom konotacijom, kako bi kroz ironičan ton objasnili sav besmisao izlaganja i delovanja Zeleno-levog fronta.

Podsetimo, Radomir Lazović je jedan od šestoro poslanika koji su glasali da se po hitnom postupku stavi predlog takozvane rezolucije o navodnom genocidu u Srebrenici koji su podneli 3. jula ove godine. Predlog nije usvojen.