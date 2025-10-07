Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da to što veliki deo opozicije učestvuje u radu skupštine pokazuje smirivanje tenzija u Srbiji.

Brnabić je ocenila da su na dnevnom redu Prvog redovnog zasedanja parlamenta važni predlozi zakona i pozvala na široki konsenzus, ukazujući na to da samo mali broj poslaničkih grupa opozicije nije učestvovao na današnjoj sednici.

- Uvek je dobro da parlament radi. Imamo tu jedan mali broj parlamentarnih grupa koje ne učestvuju u radu, a onda ono što je malo začuđujuće i što imate neke parlamentarne grupe koje malo bojkotuju, a malo ne bojkotuju. Tako da imate one koje malo učestvuju u raspravi, a onda u nekom drugom delu rasprave ne učestvuju. Nisam sigurna da pratim logiku, ali kako god. Što više učestvuju, to bolje svakako - rekla je Brnabić za TV Pink.

Predsednica parlamenta je kao izuzetno važne apostrofirala izmene i dopune zakona o upisu prava svojine kojim se rešava višedecenijski problem nelegalnih objekata, zatim predlog izmena i dopuna zakona o izvršenju i obezbeđenju koji predviđa da nekretnina neke porodice do 60 metara kvadratnih ne bi mogla više da bude predmet izvršenja, kao i predlog zakona o informacionoj bezbednosti, jer je tokom avgusta meseca srpska državna IT infrastruktura bila meta više od dva miliona napada.

- Zaista jako važni zakoni za bezbednost i odbranu naše zemlje, ali takođe za životni standard naših građana i za njihovu porodičnu sigurnost i stabilnost. Očekujem dobru raspravu i još jednom da pozovem na široki konsenzus, zato što posebno ova dva zakona o izvršenju i upisu prava svojine se tiču svih naših građana, dobre su za čitav naš narod i ja molim za ozbiljnost i odgovornost predstavnike bivše vlasti da ipak daju svoj glas za takve zakone - rekla je Brnabić.

"Dakle, kritikuju radi kritike"

Istakla je da u današnjoj raspravi u Skupštini Srbije nije bilo mnogo konstruktivnih kritika opozicije, objašnjavajući da kada nešto kritikuju ne predlože rešenje.

- Dakle, kritikuju radi kritike, kažu da je to za tajkune, a nije za obične građane. U stvari je zakon o upisu prava svojine za sve osim za tajkune, zaista je za obične građane koji imaju svoje objekte nad kojima nije upisana svojina ili nisu legalizovani - rekla je Brnabić.

Dodala je da bi bilo dobro da poslanici opozicije iznose kritike uz predložena rešenja.