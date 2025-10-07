Slušaj vest

Ambasador Ivan Trifunović, sastao se sa ministrom ekonomije, obrazovanja i istraživanja Švajcarske Konfederacije, Gi Parmelanom.

U srdačnoj i konstruktivnoj atmosferi, sagovornici su razgovarali o načinima da se dodatno unaprede sveukupni bilateralni odnosi između Srbije i Švajcarske. Ambasador Trifunović uputio je poziv ministru Parmelanu da naredne godine, po preuzimanju dužnosti predsednika Švajcarske Konfederacije, poseti Srbiju.

Tema razgovora bila je unapređenje ekonomske saradnje, koja je ocenjena kao veoma dobra, kao i mogućnosti za proširenje partnerstva u oblasti trgovine, investicija i inovacija. Posebna pažnja posvećena je sistemu dualnog obrazovanja koji je Srbija razvila po uzoru na švajcarski model, kombinujući teorijsku nastavu u školama sa praktičnim usavršavanjem u kompanijama. Ovaj pristup omogućava mladima da steknu znanja i veštine u skladu sa potrebama tržišta rada. Obe strane su izrazile zadovoljstvo zbog uspešne saradnje i švajcarske podrške u ovom procesu, ističući značaj ovakvog modela za održivi ekonomski razvoj i konkurentnost.

Istaknuto je da srpska dijaspora u Švajcarskoj predstavlja važnu sponu između dve zemlje, koja značajno doprinosi razvoju ekonomskih odnosa, kulturne razmene i međusobnog razumevanja. Obe strane su izrazile zahvalnost pripadnicima dijaspore na njihovom angažmanu i ulozi u jačanju prijateljstva i stvaranju novih partnerstava između Srbije i Švajcarske.