Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas akreditivna pisma više novoimenovanih ambasadora u Beogradu.

Predaja akreditiva biće održana u Palati Srbija s početkom u 10.00 časova, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, 

Vučić će primiti akreditivna pisma novog ambasadroa Egipta Ahmeda Salama Sulejmana, Irske Kevin Kolgana, Brazila Marije Klare de Abreu Rade, Irana Sadeka Fazlija, Pakistana Faraza Zaidija i Francuske Florans Ferari.

