Politika
DANAS U 10 SATI: Vučić prima akreditive više novoimenovanih ambasadora
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas akreditivna pisma više novoimenovanih ambasadora u Beogradu.
Predaja akreditiva biće održana u Palati Srbija s početkom u 10.00 časova, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike,
Vučić će primiti akreditivna pisma novog ambasadroa Egipta Ahmeda Salama Sulejmana, Irske Kevin Kolgana, Brazila Marije Klare de Abreu Rade, Irana Sadeka Fazlija, Pakistana Faraza Zaidija i Francuske Florans Ferari.
81 · Reaguj
8