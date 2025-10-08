Slušaj vest

Rat u redovima blokaderske opozicije se nastavlja! Pokret Dveri ocenio je danas da je "potpuno besmisleno" dalje davanje legitimiteta, kako su naveli, aktuelnoj "kriminalnoj" vlasti kroz prisustvo opozicije na sednicama Narodne skupštine čije je jesenje zasedanje počelo juče.

- Da li je nekoliko minuta na RTS-u vredno toga da opozicioni poslanici trpe najgore uvrede od stranih onih koji bi u jednom normalnom društvu bili potpuna margina, poput Marjana Rističevića ili Nebojše Bakareca - upitali su iz pokreta Dveri.

Narodni poslanici opozicije, ukoliko imaju imalo dostojanstva, moraju napustiti zasedanje Narodne skupštine i zahtevati vanredne parlamentarne izbore, dodaju.

- Dveri su ih na to pozivale i pre početka zasedanja i dan posle početka zasedanja pokazuje da smo u pravu - piše u saopštenju.

Ubrzo je usledio odgovor međunarodnog sekretara Zeleno-levog fronta Marka Vujačića, koji je rekao da je "za to da imamo bar malo poštovanja jedni prema drugima, i pored toga što ovo jasno ide u pravcu konkurencije unutar anti-režimskog korpusa, a ne u pravcu jedinstvenog fronta".

- Ako nemate dobru emociju prema partijama - u redu, podržite i volite studentsku listu. Ali mislim da nije zdravo, pametno, niti uputno toliko pljuvati po onima koji su godinama držali front. Kada dođe izborni dan i izborna noć, biće kristalno jasno kome se veruje i koga ćemo ovde tagovati za podršku. Sad već mogu da vam kažem - jedni druge - napisao je, između ostalog, Vujačić na Iksu.