Blokaderska inicijativa SKIK pokrenuta je, kako navodi sajt Magločistač, po uzoru na WikiLeaks, sa ciljem da "omogući objavljivanje informacija od značaja za javnost bez ugrožavanja bezbednosti uzbunjivača".

- Poznato je da je u današnjoj Srbiji privatnost ugrožena, a cenzura i ucene sveprisutni. Zbog toga smo osetili potrebu da započnemo ovakav projekat koji će služiti narodu u borbi protiv medijske manipulacije i korupcije - navodi se u saopštenju ove inicijative.

Prema objašnjenju, cilj inicijative je "kreiranje platforme na kojoj bi građani mogli anonimno da dostavljaju informacije za koje smatraju da su od značaja za javnost, a inicijativa bi potom uz pomoć stručnjaka te podatke filtrirala i proveravala kako bi se osiguralo da ne ugrožavaju bezbednost dostavljača informacija".

- Anonimnost ljudi koji nam dostavljaju materijal pre svega je osigurana kroz sistem SecureDrop, čijom adekvatnom upotrebom ne rizikuju svoju bezbednost - navodi se u saopštenju inicijative iza koje stoje studenti blokaderi.

Ova informacija objavljena je juče, međutim, kako se vidi na fotografiji koju objavljujemo, stranica je registrovana još 2023. godine, što uz princip anonimnosti neodoljivo podseća na već viđenu matricu blokadera sa fantomskim organizacijama.

Foto: Screenshot

Kako je Kurir već pisao, organizacija pod nazivom Arhiv javnih skupova, na koju se blokaderi konstantno pozivaju kada je reč o izveštajima sa njihovih skupova, zapravo je udruženje građana, koje postoji tek oko dve godine, ima nula zaposlenih, prema podacima na APR, a njihov ukupni godišnji prihod za 2023, prema zvaničnim podacima, iznosi svega 1.000 dinara.

Novinari Kurira pokušali su da stupe u kontakt sa ovom organizacijom, ali na telefon se niko nije javio, na pitanja poslata mejlom niko dosad nije odgovorio, a na adresi u beogradskom naselju Padinska skela nije bilo nikoga, niti na požutelim starim vratima stana pod čijim brojem su registrovani postoji pločica s nazivom udruženja.

Takođe, u julu ove godine agencija "Sprint insajt" (Sprint Insight) izbila je za samo 24 sata u prvi plan budući da je javnosti ponudila senzacionalističko "istraživanje" koje se odmah našlo u udarnim vestima N1, Nove i Danasa, jer je ponudilo scenario iz njihovih snova, a u kojem, kako kažu u istraživanju - na izborima mi za studentsku listu glasalo bi 54,8 odsto birača, a za Vučića 42 odsto.

Kurir je tada bio na dvema adresama koje se mogu naći kao relevantne u vezi sa agencijom "Sprint insajt": njihov domen je u Vodovodskoj ulici, na adresi keteringa jedne beogradske kafane, dok se na interfon zgrade na Paliluli, na kojoj je zvanično registrovana agencija, javila, kao što ste već pročitali i videli, tašta direktora agencije. Kako je protekao razgovor, pročitajte OVDE.

Kada govorimo o blokaderskoj matrici, moramo da pomenemo i da je Srđan Kovačević, advokat Dragana Đilasa koji je, kako je otkrio Kurir siva eminencija blokadera i zborova u Novom Sadu, takođe i glavni finansijer portala Razglas.news koji je pokrenut neposredno nakon tragičnog pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u ovom gradu, što ukazuje na to da Kovačević sa svojim ljudima odmah nakon nesreće napravio plan kako da to iskoristi u političke svrhe, ali pre svega kako bi ostvario finansijsku dobit!

Naime, iako su sajt, Jutjub kanal i društvene mreže Razglas.news-a aktivirani početkom 2025. godine, istorija ovog medijskog projekta datira nekoliko godina unazad. Javno dostupni podaci pokazuju da je od 29. juna 2021. do 29. januara 2025. zvanični zastupnik udruženja Razglas news bio upravo Srđan Kovačević.

Kako je otkrio Kurirov izvor, Kovačevićeve metode rada podrazumevaju targetiranje poznatih privrednika preko njegovih viber grupa i medija, a zatim slanje posrednika koji traže novac da ih zauzvrat ostave na miru. U svemu ovome, Đilasov advokat se nije libio ni da koristi portal Razlas.news i kao privatnu političku pozornicu kojom bi ucenjivao privrednike i iznuđivao im novac, a detaljnije o tome čitajte u POSEBNOJ VESTI.

