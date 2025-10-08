VUČIĆ PRIMIO AKREDITIVNA PISMA AMBASADORA EGIPTA: Otvoreni smo za produbljivanje saradnje u energetici i zelenim tehnologijama, poljoprivredi...
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas akreditivna pisma više novoimenovanih ambasadora u Beogradu.
Vučić će primiti akreditivna pisma novog ambasadara Egipta Ahmeda Salama Sulejmana, Irske Kevin Kolgana, Brazila Marije Klare de Abreu Rade, Irana Sadeka Fazlija, Pakistana Faraza Zaidija i Francuske Florans Ferari.
Novoimenovani ambasador Egipata Ahmeda Salam Sulejman
"Danas sam primio akreditivna pisma ambasadora Egipta i poželeo mu srdačnu dobrodošlicu i uspešan mandat u Srbiji.
Naše odnose odlikuju poverenje i strateško partnerstvo potvrđeno Zajedničkom deklaracijom iz 2022. godine, a poslednjih godina dodatno ih osnažuju intenzivan dijalog i posete na visokom nivou. Verujem da će Sporazum o slobodnoj trgovini i ostali dogovoreni instrumenti dati snažan zamah trgovini, investicijama i zajedničkim projektima, uz rad Mešovite komisije za ekonomsku saradnju.
Poštujemo konstruktivnu ulogu Egipta u regionalnoj stabilnosti i podržavamo napore za pravedan i trajan mir na Bliskom istoku, u skladu sa međunarodnim pravom.
U razgovoru sa novim ambasadorom sam istakao da me posebno raduje učešće Egipta na EXPO 2027 u Beogradu, а obnova direktne linije Beograd–Kairo dodatno bi približila naše ljude i privrede. Otvoreni smo za produbljivanje saradnje u energetici i zelenim tehnologijama, poljoprivredi i prehrambenoj industriji, turizmu, avio-saobraćaju, IT-u, obrazovanju i kulturi, kao i za dalje jačanje saradnje u oblasti odbrane. Uveren sam da će ambasador svojim radom dodatno produbiti veze između Srbije i Egipta, a Srbija će mu biti otvoren i gostoljubiv domaćin", objavio je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu.