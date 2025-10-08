Novoimenovani ambasador Egipata Ahmeda Salam Sulejman

Naše odnose odlikuju poverenje i strateško partnerstvo potvrđeno Zajedničkom deklaracijom iz 2022. godine, a poslednjih godina dodatno ih osnažuju intenzivan dijalog i posete na visokom nivou. Verujem da će Sporazum o slobodnoj trgovini i ostali dogovoreni instrumenti dati snažan zamah trgovini, investicijama i zajedničkim projektima, uz rad Mešovite komisije za ekonomsku saradnju.

U razgovoru sa novim ambasadorom sam istakao da me posebno raduje učešće Egipta na EXPO 2027 u Beogradu, а obnova direktne linije Beograd–Kairo dodatno bi približila naše ljude i privrede. Otvoreni smo za produbljivanje saradnje u energetici i zelenim tehnologijama, poljoprivredi i prehrambenoj industriji, turizmu, avio-saobraćaju, IT-u, obrazovanju i kulturi, kao i za dalje jačanje saradnje u oblasti odbrane. Uveren sam da će ambasador svojim radom dodatno produbiti veze između Srbije i Egipta, a Srbija će mu biti otvoren i gostoljubiv domaćin", objavio je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu.