Slušaj vest

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić položio je venac na Spomenik braniocima Beograda, u okviru svečanosti povodom obeležavanja Dana odbrane Beograda 1915. godine, i na taj način poklonio se svima onima koji su na hrabar i junački način branili obale našeg grada.

Ove godine navršilo se 110 godina od bitke za odbranu Beograda 1915. godine, a može se reći da moderna istorija ratovanja ne poznaje takav podvig, kada se praktično povukla čitava jedna država, muško stanovništvo i vojska, pa se posle dve godine vratila i bila ključna u pobedi u Prvom svetskom ratu.

IMG-20251008-WA0011.jpg
Foto: Grad Beograd

Vence na Spomenik braniocima Beograda 1915. godine položile su i delegacije Vojske Republike Srbije, Saveza potomaka ratnika Srbije 1912–1920. godine, udruženja koja neguju uspomenu na herojsku odbranu Beograda, kao i brojni građani, a pomen palim ratnicima održali su sveštenici Srpske pravoslavne crkve.

Nakon minuta ćutanja i intoniranja himne Republike Srbije, u okviru kulturno-umetničkog programa prisutni su se podsetili čuvenog govora majora Gavrilovića tokom odbrane Beograda 1915. godine.

IMG-20251008-WA0008.jpg
Foto: Grad Beograd

Spomenik braniocima Beograda nalazi se na Dunavskom keju, u blizini Sportskog centra „Milan Gale Muškatirović”, i predstavlja jedan od najznačajnijih spomen-parkova u prestonici. Podignut 1988. godine, delo je vajara Nikole Kolje Milutinovića.

Tokom poslednjih radova na obnovi spomenik je dobio novo ruho, dok je zeleni pojas u potpunosti obnovljen. Osim što odaje počast braniocima glavnog grada iz Prvog svetskog rata, ovo mesto je i primer uspešnog usklađivanja istorijskog nasleđa sa savremenim potrebama.

IMG-20251008-WA0009.jpg
Foto: Grad Beograd

Spomen-park je simbol snage i odlučnosti kojima je Beograd branio svoj identitet tokom vekova, a njegova obnova svedoči o posvećenosti Grada očuvanju kulturnih vrednosti.

Ne propustiteBeogradSA 6.000 NA 10.000! NOVOGODIŠNJI VAUČER SADA VREDI VIŠE: Evo ko i kada može da ga iskoristi
465.jpg
DruštvoU BRZOM VOZU ZA SUBOTICU NEMA MESTA NI ZA IGLU! Građani popunili prve polaske, ali ostalo je još mesta za besplatne vožnje do nedelje
12132132.jpg
InfoBizBRZA PRUGA BEOGRAD - NOVI SAD POSTAVLJA NOVE STANDARDE Više od 12 miliona putnika prevezeno za samo tri i po godine
buducnostsrbijeav-447664490-489022240220380-5998857831749721347-n.jpg
Ostali sportoviKONOR MEKGREGOR DOLAZI U BEOGRAD! Kontroverzni Irac iznenada najavio spektakl u prestonici Srbije!
mekgregor.jpg