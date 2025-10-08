Slušaj vest

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić položio je venac na Spomenik braniocima Beograda, u okviru svečanosti povodom obeležavanja Dana odbrane Beograda 1915. godine, i na taj način poklonio se svima onima koji su na hrabar i junački način branili obale našeg grada.

Ove godine navršilo se 110 godina od bitke za odbranu Beograda 1915. godine, a može se reći da moderna istorija ratovanja ne poznaje takav podvig, kada se praktično povukla čitava jedna država, muško stanovništvo i vojska, pa se posle dve godine vratila i bila ključna u pobedi u Prvom svetskom ratu.

Foto: Grad Beograd

Vence na Spomenik braniocima Beograda 1915. godine položile su i delegacije Vojske Republike Srbije, Saveza potomaka ratnika Srbije 1912–1920. godine, udruženja koja neguju uspomenu na herojsku odbranu Beograda, kao i brojni građani, a pomen palim ratnicima održali su sveštenici Srpske pravoslavne crkve.

Nakon minuta ćutanja i intoniranja himne Republike Srbije, u okviru kulturno-umetničkog programa prisutni su se podsetili čuvenog govora majora Gavrilovića tokom odbrane Beograda 1915. godine.

Foto: Grad Beograd

Spomenik braniocima Beograda nalazi se na Dunavskom keju, u blizini Sportskog centra „Milan Gale Muškatirović”, i predstavlja jedan od najznačajnijih spomen-parkova u prestonici. Podignut 1988. godine, delo je vajara Nikole Kolje Milutinovića.

Tokom poslednjih radova na obnovi spomenik je dobio novo ruho, dok je zeleni pojas u potpunosti obnovljen. Osim što odaje počast braniocima glavnog grada iz Prvog svetskog rata, ovo mesto je i primer uspešnog usklađivanja istorijskog nasleđa sa savremenim potrebama.

Foto: Grad Beograd