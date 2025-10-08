ĆUTA NIKAD ŽEŠĆE UDARIO PO STUDENTIMA BLOKADERIMA: Do pre godinu dana su bili blejači u telefon, nezainteresovani za politiku, problematični i agresivni!
Lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta žestoko je udario na studente blokadere, zamerajući im što kriju imena sa tzv. studentske liste.
- Ja bih prvo voleo da vidim ko su ljudi na toj listi, ja da sam na toj listi prvi bih rekao da, ja sam Aleksandar Jovanović Ćuta, ja sam na toj listi a ta argumentacija kako će da me razapinju Informer i Pink i Hepi, pa naravno, neće da te češljaju. Znači ljudi moraju da budu transparenti, kako bih vam rekao, ja se nikada nisam krio. Jasni smo kao dan, ljudi koji bi da menjaju Aleksandra Vučića imaju ime i prezime i mislim da je krajnje vreme da se neke stvari otvore, da ljudi i građani tačno znaju kakva je ta lista i ko u tome učestvuje - kazao je Ćuta.
Govoreći o studentima blokaderima, on je rekao da su do pre godinu dana bili nezainteresovani za politiku, "blejači u telefon".
- Do pre godinu dana, oni su bili nezainteresovani za politiku, za javni život, blejači u telefon, problematični, agresivni, o toj deci niko nije vodio računa, a sad kad im je došlo dovde, kad su se digli, oni su poveli u pobunu, sad im se svi dive. Ne pada mi na pamet da se šlihtam bilo kome, makat bili to i studenti.