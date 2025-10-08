Slušaj vest

Lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta žestoko je udario na studente blokadere, zamerajući im što kriju imena sa tzv. studentske liste.

- Ja bih prvo voleo da vidim ko su ljudi na toj listi, ja da sam na toj listi prvi bih rekao da, ja sam Aleksandar Jovanović Ćuta, ja sam na toj listi a ta argumentacija kako će da me razapinju Informer i Pink i Hepi, pa naravno, neće da te češljaju. Znači ljudi moraju da budu transparenti, kako bih vam rekao, ja se nikada nisam krio. Jasni smo kao dan, ljudi koji bi da menjaju Aleksandra Vučića imaju ime i prezime i mislim da je krajnje vreme da se neke stvari otvore, da ljudi i građani tačno znaju kakva je ta lista i ko u tome učestvuje - kazao je Ćuta.

Govoreći o studentima blokaderima, on je rekao da su do pre godinu dana bili nezainteresovani za politiku, "blejači u telefon".

- Do pre godinu dana, oni su bili nezainteresovani za politiku, za javni život, blejači u telefon, problematični, agresivni, o toj deci niko nije vodio računa, a sad kad im je došlo dovde, kad su se digli, oni su poveli u pobunu, sad im se svi dive. Ne pada mi na pamet da se šlihtam bilo kome, makat bili to i studenti.

Ne propustitePolitikaJOŠ JEDNA FANTOMSKA ORGANIZACIJA BLOKADERA: Posle lažnih agencija za istraživanje, osnovali inicijativu SKIK, u sve hoće da upletu i građane!
IMG-20250617-WA0039 copy.jpg
PolitikaJANKO VESELINOVIĆ UDARIO PO POSLANICIMA KOJI BOJKOTUJU SKUPŠTINU: "Bilo bi pošteno da vrate mandate i plate"
0207.jpg
PolitikaSLUČAJ INDEKS! Licemerje blokadera ogoljeno na primeru Nenada Jezdića: Kako su "borci za slobodu" pokazali pravo lice i postali cenzori
jezduć.jpg
PolitikaBLOKADERI ŠIRILI DEZINFORMACIJE O NESREĆI NA AUTO-PUTU! Bjegović: Nećete promeniti javno mnjenje, odgovornost je isključivo na vozaču kamiona
366438_251007.01_41_34_19.Still029.jpg