Narodni poslanik i šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov poručio je danas, u replici poslaniku PSG, da će ponosno stati iza predloga da se ukloni Generalštab i na tom mestu izgradi nova zgrada sa Memorijalnim centrom za sve žrtve NATO agresije!

Naime, poslanik PSG Vladimir Pajić govorio je o zgradi Generalštaba, i u svom izlaganju na kraju pomenuo i Jovanova.

"Pomislila je Ana Brnabić da je veća od jednog Dragoslava Srejovića, jedan Milenko Jovanov da je veći od jednog Milana Kašanina, a jedan obični radikal Nikola Selaković da je veći od Jovana Sterije Popovića. Dotle smo mi došli. Vi rušite spomenike čitavu deceniju da bi gradili letnjikovce", rekao je Pajić.

Milenko Jovanov odmah mu je odgovorio, naglasivši pre svega da ne zna zašto ga Pajić pominje budući da, kako je rekao, nije učestvovao u bilo čemu što podrazumeva građevinu niti u bilo kakvim promenama u tom smislu.

"Ali, evo da se javno odredim prema tome - ako budem bio u prilici i ako bude bilo vremena, vrlo rado ću da predložim neki zakon ili nekakav akt u kojem se se omogućiti rušenje one komunističke zgrade Generalštaba i omogućiti izgradnju na tom mestu. Apsolutno sam svestan činjenice da ta razrušena zgrada stoji 25 godina u centru Beograda, kažu da je to nekakav spomenik, ja ne znam zašto smo onda bilo što obnavljali u ovoj zemlji, onda je trebalo sve da stoji razrušeno jer je to sve sećanje na neke ratove, nažalost imali smo ih toliko i nije trebalo da zgradimo ni nove mostove, ni nove škole, ni nove ulice...", rekao je Jovanov i dodao:

Zgrada Generalštaba Foto: Nebojša Mandić

"I ako budem bio u prilici da se ta komunistička predstava bitke na Sutjesci, gde je drug Koča pobegao pa ga drug Stari zbog toga grdio, ukloni iz centra Beograda da se tu napravi nešto u okviru čega će biti i memorijalna soba gde će biti pokazana zaista briga o ljudima koji su stradali u NATO agresiji. Ako budem bio u prilici, eto to ću da uradim, i onda možete da mi kažete da mislim ovo ili ono, do tada zaista ne znam gde ste mene u ovo sve uvrstili, jer ja zaista nikakve veze sa bilo čim nemam, ali ako bude bilo prilike sa ovim ću imati veze vrlo rado i ponosno stati iza tog predloga da se to ukloni i izgradi nešto što će biti mnogo lepše i funkcionalnije" poručio je Jovanov.