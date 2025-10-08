Bivši košarkaš i istaknuti blokader Vladimir Štimac udario je na blokadersku opoziciju koja učestvuje u radu parlamenta, poručivši im da ne treba da "stoje uz samoproklamovane lažne lidere".

On je na ovaj način napao lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, predsednika stranke SRCE Zdravka Ponoša, lidera Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića, predsednika Pokreta slobodnih građana Pavla Grbovića, ali i Zeleno-levi front.

- Pozivam sve moralne, ispravne i poštene ljude da podnesu ostavke/isčlane se iz parlamentarnih stranaka koje danas učestvuju u radu Vučićeve skupštine i daju joj legitimitet. Umesto da stojite uz samoproklamovane lažne lidere koji vam prosipaju pamet da bez stranaka neće moći, stanite uz svoj narod i izađite na vreme iz blata u koje vas vuku sa sobom! - napisao je Štimac.

Podsetimo, prethodno je predsednik Pokreta za preokret Janko Veselinović udario po poslanicima koji bojkotuju rad Skupštine Srbije, navodeći da bi trebalo da vrate mandate i novac koji dobijaju.