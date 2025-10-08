Slušaj vest

Opoziciona novinarka Biljana Lukić priznala je putem profila na društvenoj mreži Iks da joj je muka od blokadera.

- Trebalo je samo da izdrži dovoljno dugo, da sačeka da iz nas isčile dobrota, požrtvovanost, solidarnost, da ih zatrpaju glupavost, zloba, navijačke strasti. Njegove prezirem i veoma mi se gade, al' muka mi je od nas - napisala je ona.

Ovo je samo još jedan primer rasula koje vlada u blokaderskim redovima već duže vreme i kome se očigledno ne nazire kraj.