Opoziciona novinarka Biljana Lukić priznala je putem profila na društvenoj mreži Iks da joj je muka od blokadera.

- Trebalo je samo da izdrži dovoljno dugo, da sačeka da iz nas isčile dobrota, požrtvovanost, solidarnost, da ih zatrpaju glupavost, zloba, navijačke strasti. Njegove prezirem i veoma mi se gade, al' muka mi je od nas - napisala je ona.

Ovo je samo još jedan primer rasula koje vlada u blokaderskim redovima već duže vreme i kome se očigledno ne nazire kraj.

U samo jednom danu lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta žestoko je udario na studente blokadere, a bivši košarkaš i istaknuti blokader Vladimir Štimac napao je blokadersku opoziciju koja učestvuje u radu parlamenta, poručivši im da ne treba da "stoje uz samoproklamovane lažne lidere".

Takođe, predsednik Pokreta za preokret Janko Veselinović udario je po poslanicima koji bojkotuju rad Skupštine Srbije, navodeći da bi trebalo da vrate mandate i novac koji dobijaju, dok su se oko iste teme "prepucavali" Dveri i ZLF.

