Advokat Vladimir Todorić udario je na poslanike opozicije koji učestvuju u radu parlamenta, ističući da je "neki dogovor postignut".

- Današnja sednica parlamenta ko u najnormalnijoj zemlji a ispred zgrade bukvalno paravojno utvrđenje. Pritom ovo oko davanja kvoruma deluje dosta indikativno. Studenti zajednički neprijatelj. Izuzetak je čini mi se Demokratska stranka - napisao je on na Iksu.

Time smo dobili još jedan primer rasula koje vlada u blokaderskim redovima već duže vreme i kome se ne nazire kraj.