Advokat Vladimir Todorić udario je na poslanike opozicije koji učestvuju u radu parlamenta, ističući da je "neki dogovor postignut".

- Današnja sednica parlamenta ko u najnormalnijoj zemlji a ispred zgrade bukvalno paravojno utvrđenje. Pritom ovo oko davanja kvoruma deluje dosta indikativno. Studenti zajednički neprijatelj. Izuzetak je čini mi se Demokratska stranka - napisao je on na Iksu.

Time smo dobili još jedan primer rasula koje vlada u blokaderskim redovima već duže vreme i kome se ne nazire kraj.

Naime, u samo jednom danu lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta žestoko je udario na studente blokadere, a bivši košarkaš i istaknuti blokader Vladimir Štimac napao je blokadersku opoziciju koja učestvuje u radu parlamenta, poručivši im da ne treba da "stoje uz samoproklamovane lažne lidere".

Takođe, predsednik Pokreta za preokret Janko Veselinović udario je po poslanicima koji bojkotuju rad Skupštine Srbije, navodeći da bi trebalo da vrate mandate i novac koji dobijaju, dok su se oko iste teme "prepucavali" Dveri i ZLF.

Takođe, opoziciona novinarka Biljana Lukić priznala je putem profila na društvenoj mreži Iks da joj je muka od blokadera.

