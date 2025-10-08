"Srbija je žrtva histerične antiruske politike Zapada. Zapad je zahvatila potpuno neracionalna mržnja prema Rusiji a ne može se govoriti o realnoj energetskoj politici a pokušati izolovati Rusiju", izjavio je Aleksandar Vulin, putem video linka, na Međunarodnom gasnom forumu koji se održava u Sanktpeterburgu govoreći o američkim sankcijama NIS-u i naglasio da je siguran da ćemo i u ovom teškom trenutku dokazati da je bratstvo između Srbije i Rusije istorijska činjenica od koje nikada nećemo odstupiti.

"To je dokaz kako suštinski funkcioniše unipolaran svet. Od nas se traži da otmemo rusku imovinu, da se posvađamo trajno sa Ruskom Federacijom. Od nas se traži da mi budemo egzekutor američke politike. Unipolarni svet, jer multipolarni još nije nastupio, ostavlja svoje posledice i danas. Mi treba da opljačkamo Rusiju a ako je ne opljačkamo onda ćemo biti kažnjeni jer nismo uzeli tudju imovinu. Ovo nije nikakva ekonomska mera, ovo je politička mera koja treba na prvom mestu da trajno i istorijski posvađa i pokvari odnose između dva istorijski bratska naroda srpskog i ruskog", izjavio je Vulin i dodao da se nada da BRIKS može da bude realna alternativa jer BRIKS, ili bilo koja njegova članica, nije od Srbije tražila da uvede sankcije Americi, Evropskoj uniji ili bilo kome drugom, ili da otme njihovu imovinu, ali nam je ponudila svaki oblik saradnje ne tražeći da kompromitujemo našu saradnju sa bilo kojom drugom državom na svetu.