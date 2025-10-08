važne reči predsednika
"BORIMO SE, JER BRINEMO O NAŠOJ DECI" Vučić poslao snažnu poruku: Deca su budućnost Srbije
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se na svom Instagram profilu i uputio snažnu poruku građanima.
- Borimo se, jer brinemo o našoj deci, deca su budućnost Srbije - istakao je predsednik na društvenoj mreži Instargram.
Podsetimo, Vučić je danas primio akreditivna pisma više novoimenovanih ambasadora u Beogradu: ambasadara Egipta Ahmeda Salama Sulejmana, Irske Kevin Kolgana, Brazila Marije Klare de Abreu Rade, Irana Sadeka Fazlija, Pakistana Faraza Zaidija i Francuske Florans Ferari.
