Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se na svom Instagram profilu i uputio snažnu poruku građanima.

- Borimo se, jer brinemo o našoj deci, deca su budućnost Srbije - istakao je predsednik na društvenoj mreži Instargram.

Podsetimo, Vučić je danas primio akreditivna pisma više novoimenovanih ambasadora u Beogradu: ambasadara Egipta Ahmeda Salama Sulejmana, Irske Kevin Kolgana, Brazila Marije Klare de Abreu Rade, Irana Sadeka Fazlija, Pakistana Faraza Zaidija i Francuske Florans Ferari.

