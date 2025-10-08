Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali reagovao je danas na sednici Narodne Skupštine Srbije kada je opozicioni poslanik Miloš Parandilović napao predsednicu Skupštine Anu Brnabić i oterao ga.

Parandilović, inače predsednik stranke Novo lice Srbije, došao je do predsedavajuće i napao je.

On je vređao i pretio Ani Brnabić i ko zna dokle bi taj blokader išao u nasilju da nije reagovao Siniša Mali.

Mali, koji je sedeo u neposrednoj blizini, kada je video šta se dešava, skočio je i mirnim, ali oštrim tonom obratio se Parandiloviću. Istovremeno, gestikulacijom rukom ministar je pokazao blokaderu gde mu je mesto.

Parandilović je odustao od daljeg napada na predsednicu Skupštine, podvio rep i pokunjen otišao.