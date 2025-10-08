SINIŠA MALI ODUVAO PARANDILOVIĆA U SKUPŠTINI: Blokader napao Anu Brnabić, ministar reagovao - pogledajte kako ga je poslao na mesto (VIDEO)
Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali reagovao je danas na sednici Narodne Skupštine Srbije kada je opozicioni poslanik Miloš Parandilović napao predsednicu Skupštine Anu Brnabić i oterao ga.
Parandilović, inače predsednik stranke Novo lice Srbije, došao je do predsedavajuće i napao je.
On je vređao i pretio Ani Brnabić i ko zna dokle bi taj blokader išao u nasilju da nije reagovao Siniša Mali.
Mali, koji je sedeo u neposrednoj blizini, kada je video šta se dešava, skočio je i mirnim, ali oštrim tonom obratio se Parandiloviću. Istovremeno, gestikulacijom rukom ministar je pokazao blokaderu gde mu je mesto.
Parandilović je odustao od daljeg napada na predsednicu Skupštine, podvio rep i pokunjen otišao.
Inače, to nije bio jedini slučaj divljanja Parandilovića na današnjoj sednici. Čak tri puta su ga vraćali na mesto kada je kretao u pravljenje haosa.