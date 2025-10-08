Slušaj vest

Ministar u Vladi tzv. Kosova Nenad Rašić, kojeg su mediji prozvali "Kurtijev Srbin", nastavlja da niže skandale kao akter brojnih koruptivnih afera na Kosovu i Metohiji o kojima danima izveštavaju albanski portali i to u nastavcima.

Sve je šokiralo otkriće na osnovu audio zapisa koje je objavio portal parotlla.org u kojima se čuje kako Rašić i njegovi saradnici traže procenat od projekata ministarstva za zajednice i povratak, sumnje u kupovinu glasova na izborima, a sada se raspliće i mreža kako njegovi saradnici „žmure na nepravilnosti“ u projektima, dok Rašić traži da nađu načine da ih usvoje i poručuje „nema zaustavljanja“.

Naime, portal parotlla.org objavio je još jedan kompromitujući razgovor iz kabineta ministra Nenada Rašića, gde se ovoga puta čuje Rašić zajedno sa osobom za koju portal tvrdi da mu je nećak i još jednim službenikom ministarstva u kojem se dogovara kupovina autobusa, ali tako da se nađe način da se projekat “završi” iako je dokumentacija netačna, a na snimku se pominje i “zatvaranje očiju pred nepravilnostima”.

Iako pomenuti portal iz dana u dan objavljuje mahinacije Nenada Rašića, rekacija iz Prištine nema.

TRANSKRIPT PRENOSIMO U CELOSTI

Nenad Rašić: U osnovi, praktično smo ih doveli do kraja, tako da nam je ostalo samo još nekoliko…

Sagovornik: O tom autobusu, kako da ga završimo? (delimično nerazumljivo) ... ono što sam vam rekao prošlog puta, onaj zahtev za autobus... Mile... je pisao o autobusu... (delimično nerazumljivo) ... u projektu autobus... već smo ga videli, ali projekat nije baš detaljan.

Milan Dabić: Dajte da ga ponovo vidim. Da vidimo kako će ići.

Sagovornik: Što se tiče dokumentacije i svega ostalog.

Milan Dabić: Samo proverite.

Milan Dabić: Jednom sam zažmurio, i to jako... rezultiralo je odbijanjem... Postoje neke tačke koje nisu dobre, predlog projekta nije onakav kakav bi trebalo da bude.

Sagovornik: Ako je moguće, pogledajte šta možete da uradite. On želi autobus koji ima gume, felne...

Milan Dabić: Znam, ali je potreban predlog projekta. Ako se ne može ovako, onda kroz javni poziv, da se malo poboljša.

Nenad Rašić: Pogledajte to.

Milan Dabić: Da, videćemo.

Nenad Rašić: Šta još imamo? Opise projekata, generalno, može da radi na njima.

Milan Dabić: Znam, ministre, sve to, ali imam sistem koji ne želim da prekinem, iskreno. Jer onda sve što sam do sada uradio propada. Ako nisam odobrio, najverovatnije nije dobro. Kod mene je jednostavno — ono što je dobro je dobro, bez obzira ko je; kada nije dobro, nije dobro. Videću još jednom, kako stvari stoje. Ako postoji bilo kakva šansa, čak i minimalna, uzećemo je u obzir. Ako ne, potrebno je da me razumete.

Sagovornik: Imate besplatan prevoz autobusom ... (delimično nerazumljivo) ... sa popustima ... vidite da prvi ne saobraća.

Milan Dabić: Počinjemo, ministre, da i mi na ovaj način funkcionišemo…

Sagovornik: Vidim da prvi ne radi.

Sagovornik: Ministar (delimično nerazumljivo) … Petak, ponedeljak, utorak… Mislim da je 9. (devetog).

Sagovornik: Moglo bi biti kako smo se dogovorili, jedan za… Imam nekoliko ljudi kojima je potrebno… koji su nam pomogli…

Sagovornik: Naravno… (delimično nerazumljivo)

Sagovornik: Da vidimo šta možemo da uradimo i koliko možemo…

Nenad Rašić: Nema zaustavljanja.

Sagovornik: Da, vidim da nema zaustavljanja, kako stvari idu...(pauza, pozadinska buka)...sledeće nedelje... zatim sa GIZ-om, preko Ministarstva poljoprivrede, i ovog drugog...

Nenad Rašić: Tražili su da... Rekao sam im sledeće nedelje, možda nedelju dana posle...

Nenad Rašić: (delimično nerazumljivo) ... Dejana ... (delimično nerazumljivo)

Milan Dabić: Podaci, o čemu smo razgovarali... sada sam ih dostavio plus... još jedno pitanje... ovo je dogovor sa njim, hajde da ga završimo, ponovo pogledamo, i kada mu nešto zatreba, završićemo.