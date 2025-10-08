Politika
UŽASNUT SAM PONAŠANJEM TURSKE! Predsednik Vučić o nastavku naoružavanja prištinskih vlasti: Srbija je mala zemlja, ali smo dobro razumeli poruku!
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas na svom "Iks" profilu povodom kršenja Povelje UN i Rezolucije SB UN 1244.
"Užasnut sam ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244, kao i nastavkom naoružavanja prištinskih vlasti. Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost Zapadnog Balkana i da ponovo sanja obnovu Otomanske imperije", naveo je predsednik Vučić i dodao:
"Srbija je mala zemlja, ali smo dobro razumeli poruku!"
Predsednik Vučić je ovime reagovao na isporuku 1.000 dronova "Skydagger", koji su u Prištinu stigli iz Turske.
74 · Reaguj
25