Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas na svom "Iks" profilu povodom kršenja Povelje UN i Rezolucije SB UN 1244.

"Užasnut sam ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244, kao i nastavkom naoružavanja prištinskih vlasti. Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost Zapadnog Balkana i da ponovo sanja obnovu Otomanske imperije", naveo je predsednik Vučić i dodao:

"Srbija je mala zemlja, ali smo dobro razumeli poruku!"

Predsednik Vučić je ovime reagovao na isporuku 1.000 dronova "Skydagger", koji su u Prištinu stigli iz Turske.

