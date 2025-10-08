Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je Turska naoružavanjem Prištine i dopremanjem više od 1.000 dronova na KiM direktno prekršila Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN, prema kojoj je KFOR jedina oružana sila na KiM.

"Umesto da se poštuje međunarodno pravo, Turska militarizacijom Prištine, koja traje poslednjih nekoliko godina, direktno gazi Povelju UN i postaje saučesnik zajedno sa Kurtijem u potkopavanju mira i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana", istakao je Petković u saopštenju.

Opasan potez

Ukazao je da je ovim opasnim potezom Turska demonstrirala da je najveći problem stabilnosti na ovim prostorima i da ne želi mir, već zveckanjem oružjem želi da izazove nove tenzije i krize u regionu.

"Protiv koga je uperena ova militarizacija Prištine i davanje u ruke ubojitog oružja u ruke piromana Aljbina Kurtija, ako ne protiv mirnog srpskog naroda? Nije slučajno što su ovi dronovi Kurtiju isporučeni tri meseca pre roka i to svega nekoliko dana pred lokalne izbore, kako bi se srbomrscu Kurtiju pružila neophodna podrška pred izbore 12. oktobra da bi bio u prilici da nastavi da teroriše srpski narod", naglasio je Petković.

Naveo je da je Beograd dobro razumeo ovu poruku i da će nastaviti da odgovorno čuva mir i stabilnost, uprkos oružanim savezima koji se stvaraju na štetu mira i predstavljaju direktnu pretnju.

Dronovi „Skydagger“

"Podsećam da je Rezolucijom 1244 predviđena i demilitarizacija tzv. OVK i prištinskih snaga i ovaj potez Turske direktno je rušenje ovog međunarodnog dokumenta", naglasio je Petković.

U Prištini je ranije danas objavljeno da su stigli dronovi „Skydagger“ poručeni od Turske, a prema navodima premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija stiglo je "hiljade dronova".

Priština je ranije nabavila i urske dronove TB2 "Bajraktar" i američke dronove "Puma".

Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, KFOR je jedina oružana sila na KiM, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.

Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno pređašnje tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji tzv. KBS u vojsku.