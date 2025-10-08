U razgovoru sa komandantom KFOR-a, generalom Oružanih snaga Republike Turske koji je pre nekoliko dana započeo svoj drugi mandat na dužnosti prvog čoveka Međunarodnih bezbednosnih snaga na Kosovu i Metohiji, general Mojsilović je izrazio oštar protest zbog nastavka naoružavanja tzv. „Kosovskih bezbednosnih snaga“ i brutalnog kršenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Vojnotehničkog sporazuma.

Načelnik Generalštaba je ukazao da takvi potezi predstavljaju veoma loš signal i ugrožavaju ne samo stanje bezbednosti na Kosovu i Metohiji, već i u celom regionu Zapadnog Balkana.

On je ponovio da Republika Srbija, u skladu sa međunarodnim pravom, rezolucijom UN i svim drugim potpisanim sporazumima, Kfor vidi kao jedinu legitimnu oružanu formaciju na prostoru Kosova i Metohije i još jednom zatražio da međunarodne snage dosledno i nepristrasno sprovode svoj mandat i omoguće bezbedno okruženje, kao i slobodu kretanja za sve, a pre svega za srpsku zajednicu u našoj južnoj pokrajini.