NAČELNIK GENERALŠTABA OBAVIO HITAN TELEFONSKI RAZGOVOR SA KOMANDANTOM KFOR-a: Takvi potezi ugrožavaju ne samo stanje bezbednosti na KiM, već i u celom regionu
Povodom nastavka naoružavanja takozvanih "Kosovskih bezbednosnih snaga", ovoga puta turskim dronovima „SKYDAGGER RTF 15“, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović je obavio hitan telefonski razgovor sa komandantom KFOR-a general-majorom Ozkanom Ulutašom, saopštila je Vojska Srbije.
U razgovoru sa komandantom KFOR-a, generalom Oružanih snaga Republike Turske koji je pre nekoliko dana započeo svoj drugi mandat na dužnosti prvog čoveka Međunarodnih bezbednosnih snaga na Kosovu i Metohiji, general Mojsilović je izrazio oštar protest zbog nastavka naoružavanja tzv. „Kosovskih bezbednosnih snaga“ i brutalnog kršenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Vojnotehničkog sporazuma.
Načelnik Generalštaba je ukazao da takvi potezi predstavljaju veoma loš signal i ugrožavaju ne samo stanje bezbednosti na Kosovu i Metohiji, već i u celom regionu Zapadnog Balkana.
On je ponovio da Republika Srbija, u skladu sa međunarodnim pravom, rezolucijom UN i svim drugim potpisanim sporazumima, Kfor vidi kao jedinu legitimnu oružanu formaciju na prostoru Kosova i Metohije i još jednom zatražio da međunarodne snage dosledno i nepristrasno sprovode svoj mandat i omoguće bezbedno okruženje, kao i slobodu kretanja za sve, a pre svega za srpsku zajednicu u našoj južnoj pokrajini.