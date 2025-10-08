Turska je danas dopremila dronove prištinskim vlastima, a ovo novo naoružavanje, protivno Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244 i Povelji UN izazvalo je oštre reakcije u Beogradu. Sanjanje o obnovi Otomanske imperije, saučesništvo u potkopavanju mira i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana i zveckanje oružjem i cilju izazivanja krize - ovako su potez Turske okarakterisali zvaničnici iz Srbije.

U Prištini je ranije danas objavljeno da su stigli dronovi „Skydagger“ poručeni od Turske, a prema navodima premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija stiglo je "hiljade dronova" i to pre roka.

"Razumeli smo poruku"

- Ovim se jača i uvećava udarna moć KBS-a s namerom izgradnje snage sposobne i usklađene sa novim tehnološkim razvojem i taktikama savremenog ratovanja - naveo je Kurti, besramno se hvaleći još jednim očiglednim kršenjem međunarodnog prava.

O slanju pomenutih dronova oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je najoštrije osudio novo naoružavanje prištinskih vlasti od strane Turske. On je istakao da je užasnut ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244.

- Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost Zapadnog Balkana i da ponovo sanja obnovu Otomanske imperije. Srbija je mala zemlja, ali smo dobro razumeli poruku! - istakao je predsednik Vučić u objavi na Tviteru.

Kako se krši Rezolucija 1244

Inače, prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, KFOR je jedina oružana sila na KiM, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.

Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno pređašnje tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji tzv. KBS u vojsku.

"Nisu slučajno isporučeni baš sada"

Reagovao je i Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je naveo da je Turska naoružavanjem Prištine i dopremanjem više od 1.000 dronova na KiM direktno prekršila Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN, prema kojoj je KFOR jedina oružana sila na KiM.

Ukazao je da je ovim opasnim potezom Turska demonstrirala da je najveći problem stabilnosti na ovim prostorima i da ne želi mir, već zveckanjem oružjem želi da izazove nove tenzije i krize u regionu.

Foto: Printscreen/Pink

- Protiv koga je uperena ova militarizacija Prištine i davanje u ruke ubojitog oružja u ruke piromana Aljbina Kurtija, ako ne protiv mirnog srpskog naroda? Nije slučajno što su ovi dronovi Kurtiju isporučeni tri meseca pre roka i to svega nekoliko dana pred lokalne izbore, kako bi se srbomrscu Kurtiju pružila neophodna podrška pred izbore 12. oktobra da bi bio u prilici da nastavi da teroriše srpski narod - naglasio je Petković.

Reagovala i Vojska Srbije

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović je obavio hitan telefonski razgovor sa komandantom KFOR-a general-majorom Ozkanom Ulutašom, saopštila je Vojska Srbije.

U razgovoru sa komandantom KFOR-a, generalom Oružanih snaga Republike Turske koji je pre nekoliko dana započeo svoj drugi mandat na dužnosti prvog čoveka Međunarodnih bezbednosnih snaga na Kosovu i Metohiji, general Mojsilović je izrazio oštar protest zbog nastavka naoružavanja tzv. „Kosovskih bezbednosnih snaga“ i brutalnog kršenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Vojnotehničkog sporazuma.