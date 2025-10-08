Slušaj vest

Aleksandar Vulin je reagovao na vest da je 1.000 turskih dronova danas stiglo u Prištinu.

- Turska je nastavila da naoružava Šiptare na Kosovu i Metohiji. Valja opremiti Šiptare da budu koristan deo antisrpskog vojnog saveza Slovenije, Hrvatske i Albanije. Ako ne budemo imali hrabrosti da stvorimo Srpski svet dočekaćemo da živimo u Turskom svetu. Srbi šta vam nije jasno - poručio je Vulin.

Podsetimo, kako je danas napomenuo predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, ovo je kršenje Povelje UN i Rezolucije SB UN 1244.

- Užasnut sam ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244, kao i nastavkom naoružavanja prištinskih vlasti. Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost Zapadnog Balkana i da ponovo sanja obnovu Otomanske imperije - naveo je predsednik Vučić.