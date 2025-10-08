Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na današnjoj sednici "spustila" je blokadera Miloša Parandilovića i izazvala smeh u celoj sali.

"Ja sa drugom kog znam od desete godine života odem na more, vi od toga pravite gej aferu.

"Moram da vas ispravim. Ja sam videla to u medijima, za to vaše putovanje u Crnu Goru, i videla sam da su mediji od toga napravili aferu, što mislim da nije u redu. Ali prvi put od vas čujem da je to gej afera. Ja to podržavam", rekla je Ana Brnabić i izazvala buru smeha, a smejao se i Parandilović.

"I posle kažu, mi poslanici dosadni", dodala je predsednica Skupštine.

Ana Brnabić spustila Parandilovića Izvor: Kurir

Inače, Parandilović, predsednik stranke Novo lice Srbije, divljao je danas u Skupštini, pa su ga Ana Brnabić, ali i Siniša Mali, tri puta vraćali na mesto.

Takođe, Parandilović je udario na studente blokadere nazvavši ih neozbiljnim, što možete pročitati u ODVOJENOM TEKSTU.

