"PRVI PUT OD VAS ČUJEM DA JE GEJ AFERA" Ana Brnabić spustila Parandilovića usred sednice Skupštine - cela sala prasnula u smeh (VIDEO)
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na današnjoj sednici "spustila" je blokadera Miloša Parandilovića i izazvala smeh u celoj sali.
"Ja sa drugom kog znam od desete godine života odem na more, vi od toga pravite gej aferu.
"Moram da vas ispravim. Ja sam videla to u medijima, za to vaše putovanje u Crnu Goru, i videla sam da su mediji od toga napravili aferu, što mislim da nije u redu. Ali prvi put od vas čujem da je to gej afera. Ja to podržavam", rekla je Ana Brnabić i izazvala buru smeha, a smejao se i Parandilović.
"I posle kažu, mi poslanici dosadni", dodala je predsednica Skupštine.
Inače, Parandilović, predsednik stranke Novo lice Srbije, divljao je danas u Skupštini, pa su ga Ana Brnabić, ali i Siniša Mali, tri puta vraćali na mesto.
