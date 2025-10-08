"Moram da vas ispravim. Ja sam videla to u medijima, za to vaše putovanje u Crnu Goru, i videla sam da su mediji od toga napravili aferu, što mislim da nije u redu. Ali prvi put od vas čujem da je to gej afera. Ja to podržavam", rekla je Ana Brnabić i izazvala buru smeha, a smejao se i Parandilović.