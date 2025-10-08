Grupa aktivista protiv rata u Gazi blokirala je danas bečki Univerzitet, i na kratko i centralnu bečku ulicu Ring, na šta je reagovala policija hapšenjem 27 učesnika i podnošenjem prijava protiv 73 lica.

Policija je saopštila da se radilo o neprijavljenom skupu sa više desetina učesnika.

Demonstratni su blokirali više ulaza i izlaza Univerziteta, u nameri da spreče rad ove obrazovne ustanove.

Portparol Univerziteta Kornelija Blum rekla je agenciji APA da je rad ipak bio moguć. Iz policije je saopšteno da je, dok su ulazi bili slobodni, i ništa se nije blokiralo, primenjeno pravo na okupljanje. Međutim, nakon akcije ispred Univerziteta demonstranti su se spustili na ulicu i blokirali saobraćaj na Ringu. Pošto je ta akcija ometala saobraćaj, policija je saopštila da se skup prekida na osnovu Zakona o okupljanju.

Čuvari reda su najpre zamolili okupljene da se raziđu i oslobode saobraćajnicu, a pošto to neki nisu želeli primenjene su odgovarajuće mere i sila.

Dakle, tako reaguje policija na neprijavljene skupove, kada se blokira saobraćaj. Pritom, u Beču nije zabeleženo nasilje.

I posle neko ima pravo nešto da kaže srpskoj policiji, koja na takvim neprijavljenim skupovima trpi strašno nasilje?!

Kurir.rs/Vesti online

