Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, reagovala je na to što je Turska, dopremanjem vise od 1.000 dronova Prištini, direktno prekršila Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN, prema kojoj je KFOR jedina oružana sila na KiM.

“Turska godinama nastupa kao zagovornik dijaloga i normalizacije odnosa u regionu, dok za to vreme – naoružava i podržava tzv. oružane snage Kosova. Potpisivanjem vojnog sporazuma sa Prištinom, snabdevanjem “KBS-a” oklopnim vozilima, bespilotnim letelicama i obukama njihovih paravojnih formacija, Turska direktno krši sve akte koji garantuju mir, demilitarizaciju i bezbednost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Posebno zabrinjava činjenica da je zemlja koja je pre nepunih mesec dana preuzela komandu nad KFOR-om, misijom čiji je mandat očuvanje mira i bezbednosti, istovremeno najveći sponzor militarizacije Prištine.

Međunarodna zajednica, a posebno članice Saveta bezbednosti UN, treba da se jasno izjasne o narušavanju Rezolucije 1244 i opasnosti koju militarizacija Kosova predstavlja ne samo za srpski narod, već i za mir na celom Balkanu. Istorija nas uči da se mir ne gradi na naoružavanju i pretnjama, već na poštovanju dogovora i uzajamnom poverenju.

Srbija nije i neće biti nemi posmatrač takvih postupaka. Nastavićemo da branimo istinu, međunarodno pravo i svoj narod, bez obzira na to koliko nekome smeta što ne pristajemo da bude poniženi. Naš narod je više puta pokazao da ume da brani svoju zemlju, ali i da čuva mir – i tako će biti i sada.