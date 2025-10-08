Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je večeras da je odluka turskih vlasti da isporuče smrtonosno oružje privremenim prištinskim instucijama predstavlja jednostrani i nezakonit potez, koji će Srbija "morati da uzme u obzir u svojim daljim akcijama".

Đurić je u objavi na mreži X naglasio da isporuka turskih dronova režimu Aljbina Kurtija predstavlja "dolivanje ulja na vatru i odličan primer zlonamernog mešanja u regionalne poslove sa destabilišućim posledicama".

"Najoštrije osuđujem ovaj jednostrani i nezakoniti potez, koji predstavlja korak unazad u naporima za normalizaciju odnosa u regionu i podsticanje politike agresije prema Srbima i drugim nevećinskim zajednicama na Kosovu i Metohiji ", napisao je on.

Đurić je upozorio da je poverenje teško izgraditi, a da ga je nažalost mnogo lakše potkopati.

