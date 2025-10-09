Voditelji Marko Vidojković i Nenad Kulačin ponovo su usvom podkastu koji se emituje na Šolakovoj televiziji Nova vređali predsednika države Aleksandra Vučića i ismevali zdravstveno stanje ministra za javna ulaganja Darka Gčišića koji se nedavno vratio radnim obavezama nakon teškog moždanog udara! Ovaj duo uz gosta blokadera Pavla Cicvarića je priznao i da je tzv. "studentski pokret" počeo da se bavi politikom dosta pre pada nadstrešnice u Novom Sadu, ali i da ne znaju zapravo šta rade sa fantomskim tzv. "studentskim listama", kao i da zapravo ne postoji nikakvo istraživanje javnosti koje bi potvrdilo njihovu popularnost kod građana!

Naime, u podkastu Vidojkovića i Kulačina čulo se da su i pre tragičnog pada nadstrešnice u Novom Sadu, blokaderi razmišljali kako da što više ulključe mlade ljude u politiku.

- Ako niste znali dragi gledaoci, studenti se ne bave od novembra politikom. Pavle je bio aktivista i dosta pre, na pravoj strani, on i ja smo i pre pada nadstrešnice imali razgovore kako malo uključiti mlade ljude - rekao je Marko Vidojković, dok je Cicvarić koji je tad gostovao pručajući o izbornim listama kazao:

- Pretpostavljam da ste vas dvojica videli da se dosta pričao o tome da li jedna lista, dve, tri liste. Ma nemam pojma, ne znam koliko lista treba jer je nemoguće odgovoriti na to pitanje zato što nemamo istraživanja! - kazao je Pavle Cicvarić, inače student FPN, koji je široj javnosti postao poznat kada je grupi blokadera napao policiju u Užicu 6. jula, nakon čega je boravio u prirtvoru.

Kulačin, Vidojković i Cicvarić Foto: Printscreen

Pa ipak, iako se sad i javno čulo da nemaju istraživanje i da ne zanju ni sa koliko lista bi izašli na izbore, blokaderi već mesecima tvrde da je njihova izborna lista odavno spremna, a čak se pozivaju i na neka fantomska istraživanja javnosti po kojima bi veliki broj građana glasao za tzv. "studentsku listu"!?

U istom podskastu pre su se mogla čuti izjave "Koliki je naš predsednik budaletina?", "On je ludak, on je smrad ustvari", ali i ismevanja stanja ministra za javna ulaganja Darka Glišića nakon što je dožoveo moždani udar početkom avgusta u programu uživo.- Ja sam zadovoljan, bravo, deluje da oporavak ide... Deluje malo da će ponovo da se šlogira, ali to je njegov fazon, možda je uhvatio taj neki gas. Ono gde je on... A znaš od može sada da se vadi na to: ljudi ja sam šlogiran, ne znam šta sam gde pričao - reklao je Vidojković u podkastu.

Oni su se dotakli i glumca Nenada Jezdića, koji se nedavno našao na meti blokadera, uz komenatar da im je žao što se "tako neki ljudi pretvore u ćacije", kao i da će ga "uknjižiti".