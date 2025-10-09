Slušaj vest

Ponovo smo suočeni sa ozbiljnim izazovom po bezbednost Srbije i celog regiona. Isporuka više od hiljadu turskih dronova tzv. „Kosovskim bezbednosnim snagama“ predstavlja grubo kršenje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN i međunarodnog prava.

Predsednik Vučić je jasno osudio ovaj potez, ukazujući na to da Turska ne želi stabilnost na Zapadnom Balkanu, već da svojim delovanjem direktno podriva mir i bezbednost.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su diskutovali o ovoj odluci bili su Nebojša Bakarec, narodni poslanik Srpske napredne stranke i Marko Miškeljin, iz Centra za društvenu stabilnost.

NIS

Srbija se suočava sa najavama američkih sankcija našoj naftnoj industriji, pa se Miškeljin osvrnuo na poteze države kako bi zaštitila građane od turbulencija:

- U praksi je veoma važno istaći da država neće da dozvoli neke ozbiljnije krize, iako smo iz prošlosti pamtimo ružna sećanja, sada to neće biti slučaj. NIS ima dosta nafte koje treba da obradi, a građani će to eventualno osetiti po načinu plaćanja i koliko određene banke budu poštovale novonastale sankcije. Za sada i u kartkoročnom periodu, neće biti epohalnih promena.

Bakarec je pomenuo najave da će se razgovarati sa Rusijom oko sankcija koje dolaze iz SAD:

- To znači da više nema potrebe da trošimo resurse ili da zamaramo Ameriku jer smo tu završili. Jedino ko može da razgovara sa njima jeste Rusija, koja je spremna da kupuje američku naftu preko JANAF, a to bi Amerikancima bilo jako drago i da Amerikanci budu suvlasnici NIS. Mi ćemo sa Rusima da razgovaramo o pitanju većinskog vlasništva, sigurno se i na tome radi. Mi smo kolateralna šteta eskalirajućeg sukoba, koji će sigurno biti rešen. Tramp u svojim lutanjima nešto i postiže.

Miškeljin se nadovezao, pa izneo analizu u kojem smeru mogu da idu svi ovi pregovori:

- Dosta toga zavisi i od spoljnih faktora i geopolitičkih pomeranja. Sigurno da je razumljivo da postoji minimum zadovoljstva za sve tri strane, ali je izuzetno teško pronaći tako nešto. Samo to što se sankcije odlažu 10 meseci svedoči koliko je Srbija radila na svojoj diplomatiji jer ne mogu da se setim nekog primera gde je ovako dugo odlagano, a praktično je odluka doneta prošle godine. Radi se na tome da se rešenje pronađe, pripremamo se za ovaj period, ali to ne znači da se odustalo od pronalaska novih rešenja. Teško je kada su tri strane, a mi smo najmanja među njima.

O KiM

Bakarec se osvrnuo na potez Turske, pa istakao:

- Te bivše velike sile, iako je Turska regionalna sila, ali smatraju da su vlasne i da je Balkan njihovo dvorište. Tačka doticanja im je BiH, štetno deluju tamo, ali i na Kosovu, pa i Albaniji i Makedoniji. Mi smo se trudili da imamo prijateljske odnose sa Turcima u vidu investicija, ali nisu bili pouzdani, već su se firme zatvarale. Turska pokušavala toksično delovanje, i to direktno i namerno, pokušavaju da vrate Osmansko carstvo. Ovo je štetno jer je ovo direktan potez u mešanje unutrašnjih stvari, ovako pomažu Kurtiju, pa namerno isporučuju dronove. Ti dronovi nemaju odbrambenu funkciju, isključivo napadačku.

