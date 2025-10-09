Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić vanredno se danas obratio javnosti.

On je govorio o sankcijama NIS-u i koja su rešenja za naredni period. Istakao je da građani ne moraju da brinu, kao i da imamo dovoljno rezervi. Takođe, predsednik je pričao i o naoružavanju Prištine te zamolio Erdogana da uzme u obzir interese svoje zemlje, interese i celog regiona i Srbije kao partnerske zemlje i da se poštuju norme Međunarodnog javnog prava, Povelje UN i Retolucije UN.

Rekao je i da će mediji zbog uvođenja američkih sankcija NIS-u dobijati informacije na dnevnom nivou koliko trošimo rezerve i naftne derivate.

- Imaćete informacije na dnevnom nivou i dobićete tačno i koga da kontaktirate za šta, na koji način, u roku od 48 sati, da imate dnevne informacije koliko rezervi trošimo, svih različitih derivata, naftnih, koliko gasa trošimo, kako to ide - rekao je Vučić na vanrednoj konferenciji za medije.

Poručio je građanima da nema razloga za paniku.

- Nikakve panike nema. Budite mirni, mirno spavajte. I kao i uvek pobediće Srbija - istakao je Vučić.

Pitanja novinara

Na pitanje N1 da prokomentariše to da je pre godinu dana govorio "o zlatnom dobu odnosa sa Turskom, a sada optužuje" i "kakav je to misaoni proces", Vučić kaže:

- Sa N1, Savatović je rekao: "Pre godinu dana ste rekli da živite u zlatnom dobu odnosa Srbije i Turske, a godinu dana kasnije opštužujete Tursku za naoružavanje Albanaca. Kakav je to misaoni proces kod Vas gospodine Vučiću, Otomanska imperija, šta se promenilo za godinu dana?" Kakav je to moj misaoni proces? Potpuno logičan, svakog normalnog i racionalnog čoveka, predsednika jedne zemlje. Misaoni proces čoveka koji voli svoju zemlju. Koji razume koliko je TUrska važna i trudi se da gradi najbolje odnose i to sam uspeo da uradim i to jeste zlatno doba odnosa Srbije i Turske. Posao predsednika je da u trenutku, kada neko naoružava one koji progone Srbe na KiM da na to ukaže.

- Da na to nisam ukazao vi bi rekli da sam bio kukavica i da nisam smeo da kažem. Uradio sam to i pre više od godinu dana gde nisam bio kao turista već kao predsednik suverene i nezavisne države. I tada sam se ponaša odgovorno. Juče sam reagovao jer sam shvatio da je poslednji čas da moram da reagujem i da čuvam odnose sa Turskom, ali ne mogu da ih čuvam po cenu opstanka naroda na KiM. Uvek ću da poštujem Erdogana, podržao sam ga kad je bio puč protiv njega i sutra bih to uradio, kad zlikovci pokišavaju nekog da ruše, i kakve veze to ima sa tim što sam stao u odbranu sprskog naroda. Misaoni proces svakog patriote je baš takav, jasan i logičan. To što vama nije jasan, mislim da nije do mene.

Na pitanje N1 koje se odnosi na to što je danas zamolio Macuta i Brnabić da ubrzaju sve oko reformske agende "kakav je to misaoni proces", predsednik je kazao:

- To što sam zamolio Anu i Macuta, da li to znači da mi nismo bili na evropskom putu? Ovako izgleda moj misaoni proces.Ana Brnabić se muči skoro dve godine i trudi se da ispuni želje i čestitke onih koji nam odlučuju o svemu u zemlji, CRTA i svi ostali, oni koji su direktno angažovani u sprovođenj urevolucije i sve zahteve morate da ispunite i Ana se trudi. Koliko puta je ODIHR menjao stavove, tačno 10 puta su menjali mišljenje šta moramo da primenimo. Da bi nas vrteli u krug, da nam ne bi otvorili Klaster 3 i rekli kako nismo ispunili agendu. Rekao sam Ani, nemoj ni da se prepireš, šta god da traže sve im daj. Kad mi prođe mandat, ja sam gospodin čovek pa da vas naučim kako se to čita i kako možete da predvidite izborne rezultate. To je ozbiljnije rabota nego što mnogi misle. Šta god da traže sve im daj, da vidim šta će sledeće da smisle.

- Vi stvarno mislite da narod ne vidi ko ima ubedljivu većinu, vi mislite da mi ne umemo da čitamo istraživanja. Vi razumete da su sve vreme lagali o biračkom spisku, da sebe utešite u svom mehuru laži, pa ste sebe ubedili u to. Evo kako se bliže izbori u Negotinu, Mionicu - pa ne možemo baš da ih zgazimo... Ljudi hoće ćacije, one koji hoće da rade i uče! Neće lenčuge, one koji su protiv države, one koji su prodali sve, preprodali.

Foto: Marko Karović

O Vjosi Osmani

- Ona nije susedna zemlja, ona živi na našoj teritoriji. Ne pretim ništa, nisam joj pretio ni u Albaniji, samo sam joj rekao da joj želim uspešan turistički boravak u zgradi UN, ima dan otvorenih vrata, da može da kaže bila sam tu, ali i dalje kao turista. Ja pretim Turskoj? Suviše smo mi mali. Turska je velika sila, mali smo mi, jedino sam rekao da sam razumeo poruku. Naša je obaveza da štitimo slobodu i život i pravo na opstanak svog naroda. Ne pitate se uvek kolika je sila koja vas napada, nego kolika je svetinja koju branite.

- Da imamo naftovod, imali bi naftu koju bi mogli da sprovedemo do Rafinerije, ti stručnjaci nisu mnogo pametni, nego bezobrazni. Nema cisterni, niti voznih kompozicija dovoljno da bi podmirilo narastajuće potrebe, zato nam je rad Rafinerije potreban.

Hrvatska zainteresovana da kupi NIS?

- Nisam sposoban da pronađen rešenje za NIS? Osam puta su Amerikanci odlagali i za to smo dobili od februara, do novembra. Produžili bi još da sam hteo da potpišem da ćemo da idemo u otimačinu, rekli bi nema problema, samo da tvoju reč imamo da ćete da idete u nacionalizaciju ali to će biti poslednja opcija.

Nisam komunista, nisam lopov, mrzim fašizam, upadanje ljudima po kućama i sve drugo. Pošto nisam to hteo da kažem, sankcije su stupile danas na snagu. Jel sam ja prodao NIS? Hrvatska zainteresovana za NIS? Hvala na tome, evo mi smo zainteresovani da kupimo sve, a nisu nam dali na Kraš da kupimo. Nisu nam dali ništa da kupimo. Mi smo uvek bili otvoreni za hrvatske investicije. Veoma sam srećan, to pokazuje koliko im je stalo do Srbije i na koji način. Dajemo 50 odsot više para za HEP, nego bilo koji drugi, eto. Transparentan tender i daćemo 50 odsto više para od svakog ponudioca.

O Srbima na KiM

- Srbi sa KiM su ugroženi još od 2000. godine ali su to junaci koji su uvek čuvali naše ognjište i imaće našu pomoć i u skladu sa svim sporazumima iz dijaloga, u skladu sa Međunarodnim konvencijama i povećaćemo broj zaposlenih u zdravstvenom sektoru

Foto: Marko Karović

O reformskim agendama

- Zamolio bih predsednika Vlada i predsednicu Narodne skupštine, ona se time posebno bavi, da ubrzaju koliko god je moguće da ispunimo to što se naziva reformska agenda, sve što požele sve im ispunite. Sve što im padne na pamet, i birački spisak, ono što izgleda ponižavajuće i to im ispunite. Važno je da pokažemo da imamo kapacitete i sposobnost da za brži napredak na evropskom putu i da nemamo strah od narodne volje. Znam kakva je narodna volja. Sve će zavisiti od poštenih ljudi koji će da budu na kutijama i ništa više od toga. U narednih godinu dana ćemo videti kakva je narodna volja, voleo bih da bude kakva je i danas. Još jednom da zamolim građane, da budu mirni, država će da radi bolje i više i snažnije nego što je uobičajeno.

O naoružavanju Prištine

- Juče sam reagovao na dodatno naoružavanja Albanaca na KiM od strane Turske. Ovo nije od juče. Pošto sam video različite glupe natpise u domaćoj štampi jer postoje neki koji mrze svoju zemlju. Uvek ću da budem dobar domaćin Erdoganu, reč je o čoveku koji je podigao Angaru iz pepela, Istanbulu promenio lice, moj posao je da gradim dobre odnose. Kao što je moj posao, da kada vidim da je moj narod ugrožen, stanem na stranu svoga naroda i da se borim za interese naroda. Sasvim sigurno ću razgovarati sa Erdoganom. Pre više od godinu dana, njihovo predstavništvo pri UN, to je još jedan od uspeha Erdogana, imali smo bilateralni sastanak. Zamolio sam ga da prekinu sa naoružavanjem Prištine, molio sam i objasnio i ukazao na Rezoluciju 1244 i na druge akte i zamolio da se to dalje ne dešava.

To smo zamolili i Amerikance koji su objasnili da su doneli odluku za džaveline da im pošalju. Zahtevamo i molimo UN da reaguju i da se poštuju Rezolucije i Povelja UN. Nama u ovom trenutku nije potrebno dalje zaoštravanje. Molimo naše turske partnere da razgovaraju sa nama i uvaže naše interese. Ponašanje Turske je od najvećeg značaja za stabilnost ovog regiona. Molim i Erdogana da uzme u obzir interese i celog regiona i Srbije kao partnerske zemlje i da se poštuju norme Međunarodnog javnog prava, Povelje UN i Retolucije UN. Kako bi izgledalo da mi uzmemo da naoružavamo neke teritorije problematične za Tursku. Razgovaraćemo sa turskim partnerima i da nastavimo uspešnu saradnju.

Foto: Marko Karović

O izborima na KiM

- U nedelju su izbori na KiM, srpska država poziva sve Srbe da izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu zato što je to odgovorna lista koja zastupa interese srpskog naroda i kojima ne naređuje Kurti, nego zastupaju interese svog naroda. Na KiM, od februara 2021. godine, od dolaska Kurtija na vlast imate 702 neprocesuiranih, napada na Srbe i SPC, 37 na srpsku decu. Uhapsili su 157 Srba bez ikakvog zakona, podizanih optužnica, od toga 6 upucanih Srba, jedno dete od njih. 205 slučaja policijske sile protiv mirnih srpskih civila. Redovno korišćenje policijskih snaga naoružanih. Zabrana dinara, nasilno ukidanje srpskih institucija, narušavanje zaštitnih zona oko SPC, ekonomsko gušenje privatnih preduzeća Srba. Nasiljno iseljavanje Srba, veštačka promena etničke strukture...

Izgradnja novih industrijskih zona

- Mi više nismo atraktivno mesto za strane investicije kao ranije i o tome moramo da govorimo zbog čega. Nemamo jeftinu radnu snagu, minimalna zarada otišla na 550 evra, u regionu imate, od Indije do Tunisa imate više mesta sa minimalnim zaradama. Druga stvar, nama je u prethodnih godinu dana neko smišljeno i namerno uništio Univerzitet, ono što smo mogli da ponudimo sturke, više ne možemo na takav način da ponudimo i ljudi to znaju. Neko je razorio obrazovni sistem, malo spolja, malo iznutra i time smo napravili dodatne probleme.

- Moraćemo da uložimo novac u izgradnju novih industrijskih zona, posebno da uložimo u širenje zona, Leskovac, Ćuprija, Inđija, moramo da razgovaramo jer će nam deo radno intenzivnih investicija odlaziti, poput Benetena, dolaze one koje troše više električne energije i moraćemo da dovodimo. Dve male pobede kojima se radujemo je to što će poljska fabrika u Zaječaru do kraja 2026. da ostane, uspeli smo u Suboticu da zadržimo Svarovski. Sve će to biti u redu ukoliko se budemo racionalno, odgovorno ponašali, ukoliko budemo jedinstveni i razumeli šta je to pred nama. nadam se da ćemo do kraja meseca imati gasni aranžman i garantovalo neku vrstu sigurnosti našoj zemlji.

Foto: Marko Karović

Carine EU na čelik

- Još jedna teška vest stigla danas za nas, to su carine EU na čelik. Najviše pogađaju Veliku Britaniju, Tursku, Srbiju, i sve evrpske proizvođače. Ovo će u tešku poziciju doneti Železaru našu, 5.000 ljudi radi tu, 20.000 ljudi je vezano za Železaru. To je za nas i naše kineske prijatelje ogroman problem. U Evropi bilo očekivano da se spuste kvote, one su duplo smanjene. Sad su uvedene i dodatne carine, to ne može niko od nas da izdrži ali ne može ni evropska industrija automobila i svi su se pobunili. Ne mogu da izdrže konkurenciju, skup je čelik proizveden u EU, moliću i Ursulu, ako može kao zemlju kandidata da nas oslobodi makar carina, makar jednog od toga da nas oslobode.

O sankcijama NIS-u

- Jutros u 6 sati SAD uvele su sankcije, stupile su na snagu sankcije protiv NIS, to je loša vest za našu zemlju, očekivana. Ono što je najvažnije je da građani Sribje razumeju da ovo nije upereno protiv pojedinca, nekog u državnom aparatu, da je ovo nešto što će da pogodi svakog građanina naše zemlje. Moramo da budemo ujedinjeni i pronalazimo najbolja rešenja. NIS je privatizovan 2008. godine, neki su doneli odluku da je potreban keš u tom trenutku i odrekli se nečega što je bio značajan resurs, a to je NIS. U međuvremenu smo dobili ruskog pouzdanog partnera, obavljao svoj postao. Svojevremeno dok je država bila siromašnija punio budžet sa oko 15 odsto, sada sa oko 9 odsto jer je država ojačala, pa se smanjuju prihodi u budžetu Srbije od NIS. Mi kao zemlja koja baštini vladavinu prava i nije se hvalila otimačinom, ne možemo sa radošću da pristajemo na modele otimanja kapitala ili nečije imovine. To je naša odluka.

- Razgovarali smo i nastavićemo razgovore sa američkim partnerima, imao sam razgovor sa ruskim ambasadorom. Sva skladišta smo prepunili, sve što je trebalo da obezbedimo smo obezbedili i uprkos svemu tome suočićemo se sa bezbrojnim problemima. Članovi odbora direktora NIS tražili su vanrednu sednicu skupštine akcionara, da bi dobili izveštaj ruske strane, šta je to što možemo da očekujemo. Hrvati su najavili, kao što sam rekao, prekinuli su dotok nafte. Rafinerija bez dodatnog dotoka nafte može da radi do 1. novembra, posle toga izuzetno teško. To počinje da pravi posle probleme sa derivatima. U rezervi imamo dovoljno, naše su rezerve pune. Imamo 342 hiljade tona dizela, preko 66 hiljada tona benzina, što se mazuta tiče, u EPS ga ima za godinu dana, u toplanama negde ga ima dovoljno, negde nema ali obezbedićemo mazuta dovoljno.

- Što se goriva tiče, do Nove godine nema problema, to garantujemo. Što se tiče derevita, dizela, benzina, bezolovnog, imamo dovoljno u rezervama. Sva naša skladišta su prepunjena. Avio-prevoz smo uspeli da rešimo. Nijedan avion nije želeo da sipa naftu NIS-a. Mazuta imamo rezervi, za najmanje 120 dana, da litar mazuta ne napravimo, to govori da smo se odgovorno ponašali, punili sve. Nismo uvek povećavali plate i penzije da bismo napunili sve državne rezerve. Tu imate podelu na obavezne rezerve, robne, NIS, komercijalne rezerve.

Foto: Marko Karović

Banke dodatni problem

- Banke su dodatni problem. NIS ima dovoljno efektive, finansijske, na svom računu i u Poštanskoj štedionici. Neke druge banke će da traže naplatu kredita, reč je o stranim bankama. Bezbroj problema. NIS danas isplaćuje plate za oktobar, nadao sam se da će i za novembar. Svakako će to predstavljati ogroman problem. Pitanje je trenutka kada će biti onemogućenje plaćanje karticama i ostaće vam od platnih kartica Dina i keš. Čak 47,8 odsto ukupne potrešnje u maloprodaji ide preko NIS maloprodajne mreže. Videćemo do kog trenutka će moći da se koristi Dina ili druge kartice domaćih banaka. Ovo nam je povezeano i sa toplanama, nemamo gasni aranžman. Verujem da ono što sam razgovarao sa Putinom da će biti ispunjeno. Dobio sam poziv da idem u Moskvu na Energetski samit, ali tada dolazi Ursula i to je nemoguće.